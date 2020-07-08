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    Жизнь

    #BestMuseumBum. Музеи соревнуются за звание обладателя экспоната с лучшими ягодицами

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    #BestMuseumBum. Музеи соревнуются за звание обладателя экспоната с лучшими ягодицами
    Фото: @YorkshireMuseum

    Лондонский зоологический музей представил снимки с задней частью шмелей и пчел

    Музеи мира поборолись за звание обладателя экспоната с лучшими ягодицами. Йоркширский музей запустил в своем Twitter-аккаунте челлендж с хештегом #BestMuseumBum («Лучшая музейная попа»).

    Учреждение опубликовало снимок экспоната из своей коллекции - мраморной римской статуэтки, изображающей обнаженного спортсмена. «Кто-то откусил кусок от его ?»- говорится в посте.

    В ответ японский Мемориальный музей укие-е Ота ответил картинами, которые создал художник Кацусика Хокусай. «Что по поводу этих задниц борцов сумо в нашей коллекции?» - поинтересовались представители учреждения.

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    #BestMuseumBum. Музеи соревнуются за звание обладателя экспоната с лучшими ягодицами
    #BestMuseumBum. Музеи соревнуются за звание обладателя экспоната с лучшими ягодицами
    #BestMuseumBum. Музеи соревнуются за звание обладателя экспоната с лучшими ягодицами
    #BestMuseumBum. Музеи соревнуются за звание обладателя экспоната с лучшими ягодицами
    #BestMuseumBum. Музеи соревнуются за звание обладателя экспоната с лучшими ягодицами

    Лондонский зоологический музей представил снимки с задней частью шмелей и пчел. В Эшмолеанском музее искусства и археологии решили показать бронзовую статую Зевса, чьи ягодицы «всегда радуют толпу».

    «Мне кажется или здесь становится жарко? Эта открытка на День святого Валентина была продана в универмаге Фенвика в Нью-Йорке в 1987 году. Хотя внутри была напечатана фраза «Я тебя люблю», эту копию никогда никому не отправляли», — написали представители Музея замка Йорк. Они приложили снимок самой открытки, на которой можно увидеть голого мужчину, вытирающего ягодицы полотенцем.

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