Билл Гейтс заказал себе экологичную яхту за $644 миллиона



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Основатель Microsoft уже давно интересуется альтернативными видами топлива Sinot/Cover Images

Судно станет первой в мире экологичной яхтой

Основатель Microsoft и один из богатейших людей в мире Билл Гейтс заказал для себя первую в мире экологичную яхту на водородном топливе. Она обойдется бизнесмену в $644 миллиона, пишет The Guardian.

Дизайн яхты разработала голландская компания Sinot. На судне длиной 112 метров будет пять палуб, бассейн, тренажерный зал, спа-салон и вертолетная площадка. Разместиться на яхте смогут 14 гостей и 31 член экипажа.

Под палубами будут два 28-тонных герметичных резервуара с жидким водородом. Когда его будут смешивать с кислородом, двигатели смогут генерировать до 4 мегаватт мощности. Это позволит судну развивать скорость до 17 узлов (около 33 километров в час). При полном запасе топлива она сможет проплыть около 6035 километров.

Яхту планируется спустить на воду в 2024 году. К слову, ранее у Билла Гейтса не было личных яхт — обычно он брал их в аренду.

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