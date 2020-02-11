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    Жизнь

    Билл Гейтс заказал себе экологичную яхту за $644 миллиона

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    <p>Основатель Microsoft уже давно интересуется альтернативными видами топлива</p> <div></div> - Билл Гейтс заказал себе экологичную яхту за $644 миллиона

    Основатель Microsoft уже давно интересуется альтернативными видами топлива

    Sinot/Cover Images

    Судно станет первой в мире экологичной яхтой

    Основатель Microsoft и один из богатейших людей в мире Билл Гейтс заказал для себя первую в мире экологичную яхту на водородном топливе. Она обойдется бизнесмену в $644 миллиона, пишет The Guardian.

    Дизайн яхты разработала голландская компания Sinot. На судне длиной 112 метров будет пять палуб, бассейн, тренажерный зал, спа-салон и вертолетная площадка. Разместиться на яхте смогут 14 гостей и 31 член экипажа.

    Под палубами будут два 28-тонных герметичных резервуара с жидким водородом. Когда его будут смешивать с кислородом, двигатели смогут генерировать до 4 мегаватт мощности. Это позволит судну развивать скорость до 17 узлов (около 33 километров в час). При полном запасе топлива она сможет проплыть около 6035 километров.

    Яхту планируется спустить на воду в 2024 году. К слову, ранее у Билла Гейтса не было личных яхт — обычно он брал их в аренду.

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    экология Новости Microsoft компания Билл Гейтс
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