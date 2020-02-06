Маша Ефросинина устроила девичник в Франции



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У теледивы стремительный ритм жизни и множество планов, которые она успешно реализовывает

Маша вместе с подругами отправилась в Париж, где компания устроила стильную прогулку по столице Франции. Теледива поделилась первыми кадрами, сделанными в сердце города любви и романтики. На одном из фото стильная компания позирует на фоне Лувра.

На Маше – короткий полушубок с трендовым «леопардовым принтом», черные леггинсы, модные в этом сезоне сапоги с широким голенищем (именно такую модель можно увидеть в коллекциях Etro и Saint Laurent). В качестве головного убора она предпочла еще один хит сезона – берет.

«Вздрогни, Париж», - коротко и лаконично подписала Маша фото будто с обложки глянцевого журнала.

Подписчики телезвезды оценили эффектный и атмосферный кадр.