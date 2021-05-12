Биткойн и Макс. Марк Цукерберг показал своих козлов (фото)

Цукерберг ест только тех животных, которых убил сам

В 2019 году основатель Twitter Джек Дорси отписался от Цукерберга в твиттере после того, как тот захотел угостить его убитой им козой

Основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал, что у него есть два козла по кличкам Макс и Биткойн. За несколько часов публикацию лайкнули около миллиона пользователей соцсети, а под постом написали более 227 тысяч комментариев.

В 2011 году Цукерберг рассказал журналу Fortune, что ест только тех животных, которых убил сам. «Я стал есть больше здоровой пищи и много узнал об земледелии и разведении животных. <…> Я считаю, что люди должны быть благодарными за то, что они едят, а не пытаться игнорировать, откуда эта еда взялась», — сказал Цукерберг.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.