Эффект Маркл: Невесту принца Гарри назвали самым влиятельным инфлюэнсером

Как удалось Меган Маркл стать настолько популярной?

Для любого модного дизайнера пошить платье Меган Маркл — это не только вопрос личного престижа, но и удачная сделка, которая впоследствии будет иметь коммерческую выгоду. Каждый ее выход попадает под пристальные взгляды фотографов и модных редакторов. То влияние, которое Меган оказывает на модную индустрию, уже назвали «эффектом



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Принц Гарри и Меган Маркл

Как удалось Меган Маркл стать настолько популярной?

Для любого модного дизайнера пошить платье Меган Маркл — это не только вопрос личного престижа, но и удачная сделка, которая впоследствии будет иметь коммерческую выгоду. Каждый ее выход попадает под пристальные взгляды фотографов и модных редакторов. То влияние, которое Меган оказывает на модную индустрию, уже назвали «эффектом Маркл». Выходя в свет в вещах определенного бренда, она помогает ему в продвижении на рынке, особенно если это малоизвестные марки.

Как сообщает издание WWD, дополнительные доходы, которые Меган приносит брендам, в среднем оценивают в 150 миллионов фунтов (212,2 миллиона долларов). В качестве инструментов продвижения эксперты учитывали появления в СМИ, показы в соцсетях и фактические продажи.

Журналист издания The New York Times Ванесса Фридман назвала Маркл самым влиятельным инфлюэнсером нашего времени, даже несмотря на то, что она удалила все аккаунты в социальных сетях. Такой вывод Фридман сделала на основе данных брендов, которые "выиграли от выбора" Маркл. К примеру, в прошлом году во время визита в Торонто Маркл появилась под руку с Гарри в рваных джинсах калифорнийского бренда Mother. Согласно информации компании, после ее выхода посещаемость онлайн-магазина возросла на 200 % за неделю и на 60 % увеличилось количество запросов по бренду в Google.

Такие примеры можно приводить по каждой вещи, которую выбирает Меган.

«Мы видим, что Меган Маркл тщательно выбирает свою одежду и понимает, что мода может стать связующим звеном с обществом, поддержкой для локальных компаний и способом донести свои убеждения», —рассказывает исполнительный директор Британского модного совета Каролин Раш.

По мнению дизайнера Джозефа Альтузарры, в отличие от герцогини Кембриджской, которая стала первой «простолюдинкой» в королевской династии за последние 450 лет, Маркл Маркл стала «олицетворением XXI века, в котором отношение к расе и национальности играет важнейшую роль».

Джерело: Buro 24/7