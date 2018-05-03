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    Опубликованы фото кареты для свадьбы Меган Маркл и принца Гарри

    Это же транспортное средство использовалось на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон
    19 мая во время торжественной церемонии бракосочетания британского принца Гарри и Меган Маркл будет использоваться открытая карета Ascot Landau. На случай дождливой погоды также был подобран закрытый вариант кареты. Выбирать будущим супругам пришлось из пяти карет, которые принадлежат королевской семье. Об этом сообщается на официальной странице
    • Сьогодні, 10:27
    • Розсилка
    Принц Гарри и Меган Маркл
    Принц Гарри и Меган Маркл

    Это же транспортное средство использовалось на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон

    19 мая во время торжественной церемонии бракосочетания британского принца Гарри и Меган Маркл будет использоваться открытая карета Ascot Landau. На случай дождливой погоды также был подобран закрытый вариант кареты.

    Выбирать будущим супругам пришлось из пяти карет, которые принадлежат королевской семье. Об этом сообщается на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter.

    Ранее эту карету можно было увидеть на церемонии свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон 2011 года.

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    Опубликованы фото кареты для свадьбы Меган Маркл и принца Гарри
    Опубликованы фото кареты для свадьбы Меган Маркл и принца Гарри
    Опубликованы фото кареты для свадьбы Меган Маркл и принца Гарри

    Также, на случай дождя для королевской свадьбы подобрали закрытый вариант кареты, которая была построена в 1830 году и отреставрирована в 1969-м.

    Напомним, на днях стало известно, что Меган Маркл перед свадьбой посадила принца Гарри на диету, благодаря которой он уже сбросил три килограмма.

    Джерело: ТСН

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