Кроме этого, Меган старается отучить будущего мужа и от мяса! Пока неизвестно, как долго сможет продержаться на такой системе питания принц, который раньше был заядлым любителем фастфуда и жирной пищи.

Напомним, что известный дизайнер рассказала, каким будет свадебное платье Меган Маркл.