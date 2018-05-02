Меган Маркл посадила принца Гарри на строгую диету перед свадьбой
Принц Гарри и Меган Маркл поженятся уже 19 мая
Как оказалось, к свадьбе готовится не только сама Меган, но и ее будущий супруг. Мисс Маркл посадила возлюбленного на строгую диету, чтобы он немного сбросил вес перед столь важным мероприятием.
Теперь в рационе принца преобладают свежевыжатые соки, смузи, овощи и киноа. Инсайдер признался, что принц Гарри уже похудел на несколько
Сьогодні, 09:01
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Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл поженятся уже 19 мая
Как оказалось, к свадьбе готовится не только сама Меган, но и ее будущий супруг. Мисс Маркл посадила возлюбленного на строгую диету, чтобы он немного сбросил вес перед столь важным мероприятием.
Теперь в рационе принца преобладают свежевыжатые соки, смузи, овощи и киноа. Инсайдер признался, что принц Гарри уже похудел на несколько килограммов, но ему еще есть к чему стремиться.
Кроме этого, Меган старается отучить будущего мужа и от мяса! Пока неизвестно, как долго сможет продержаться на такой системе питания принц, который раньше был заядлым любителем фастфуда и жирной пищи.