Принц Гарри и Меган Маркл поженятся уже 19 мая

Как оказалось, к свадьбе готовится не только сама Меган, но и ее будущий супруг. Мисс Маркл посадила возлюбленного на строгую диету, чтобы он немного сбросил вес перед столь важным мероприятием. Теперь в рационе принца преобладают свежевыжатые соки, смузи, овощи и киноа. Инсайдер признался, что принц Гарри уже похудел на несколько



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Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл поженятся уже 19 мая

Как оказалось, к свадьбе готовится не только сама Меган, но и ее будущий супруг. Мисс Маркл посадила возлюбленного на строгую диету, чтобы он немного сбросил вес перед столь важным мероприятием.

Теперь в рационе принца преобладают свежевыжатые соки, смузи, овощи и киноа. Инсайдер признался, что принц Гарри уже похудел на несколько килограммов, но ему еще есть к чему стремиться.