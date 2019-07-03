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    Жизнь

    Брэд Питт заявил, что заканчивает карьеру актера из-за старости

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    Брэд Питт - Брэд Питт заявил, что заканчивает карьеру актера из-за старости
    Брэд Питт

    Экс-возлюбленный Анджелины Джоли рассказал о своих творческих планах и взглядах на карьеру

    55-летний Брэд Питт принял участие в фотосессии для обложки австралийского глянцевого журнала. Знаменитый голливудский актер рассказал, как относится к работе в киноиндустрии. Он также сообщил, что планирует сокращать количество своих ролей.

    Бывший супруг Анджелины Джоли рассказал о своих творческих планах и взглядах на карьеру. Кроме съемок в кино, Брэд занимается еще и продюсированием. Он совладелец кинокомпании Plan B Entertainment. В последнее время, Питту интереснее делать фильмы, чем играть в них.

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    Брэд Питт заявил, что заканчивает карьеру актера из-за старости
    Брэд Питт заявил, что заканчивает карьеру актера из-за старости
    Брэд Питт заявил, что заканчивает карьеру актера из-за старости
    Брэд Питт заявил, что заканчивает карьеру актера из-за старости
    Брэд Питт заявил, что заканчивает карьеру актера из-за старости
    Брэд Питт заявил, что заканчивает карьеру актера из-за старости
    Брэд Питт заявил, что заканчивает карьеру актера из-за старости
    Брэд Питт заявил, что заканчивает карьеру актера из-за старости
    Брэд Питт заявил, что заканчивает карьеру актера из-за старости
    Брэд Питт заявил, что заканчивает карьеру актера из-за старости
    Брэд Питт заявил, что заканчивает карьеру актера из-за старости
    Брэд Питт заявил, что заканчивает карьеру актера из-за старости
    Брэд Питт заявил, что заканчивает карьеру актера из-за старости
    Брэд Питт заявил, что заканчивает карьеру актера из-за старости
    Брэд Питт заявил, что заканчивает карьеру актера из-за старости
    Брэд Питт заявил, что заканчивает карьеру актера из-за старости
    Брэд Питт заявил, что заканчивает карьеру актера из-за старости
    Брэд Питт заявил, что заканчивает карьеру актера из-за старости
    Брэд Питт заявил, что заканчивает карьеру актера из-за старости
    Брэд Питт заявил, что заканчивает карьеру актера из-за старости
    Брэд Питт заявил, что заканчивает карьеру актера из-за старости
    Брэд Питт заявил, что заканчивает карьеру актера из-за старости
    Брэд Питт заявил, что заканчивает карьеру актера из-за старости

    «Я стою за камерой с другой стороны и наслаждаюсь этим, но снимаюсь все меньше и меньше. Я действительно считаю, что игра в кино – работа для молодых людей. Не потому что в ней нет места для более возрастных персонажей. Просто чувствую, что это естественный отбор», – пояснил Питт в интервью GQ Australia.

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    кино актер
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