Брэд Питт заявил, что заканчивает карьеру актера из-за старости



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Брэд Питт

Экс-возлюбленный Анджелины Джоли рассказал о своих творческих планах и взглядах на карьеру

55-летний Брэд Питт принял участие в фотосессии для обложки австралийского глянцевого журнала. Знаменитый голливудский актер рассказал, как относится к работе в киноиндустрии. Он также сообщил, что планирует сокращать количество своих ролей.

Бывший супруг Анджелины Джоли рассказал о своих творческих планах и взглядах на карьеру. Кроме съемок в кино, Брэд занимается еще и продюсированием. Он совладелец кинокомпании Plan B Entertainment. В последнее время, Питту интереснее делать фильмы, чем играть в них.

«Я стою за камерой с другой стороны и наслаждаюсь этим, но снимаюсь все меньше и меньше. Я действительно считаю, что игра в кино – работа для молодых людей. Не потому что в ней нет места для более возрастных персонажей. Просто чувствую, что это естественный отбор», – пояснил Питт в интервью GQ Australia.