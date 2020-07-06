Британка похудела на 63 килограмма. В соцсетях ее начали травить



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28-летняя жительница английского города Суиндон Джорджи Фиппс

На похудение девушку вдохновил опыт певицы Адель, которую сейчас тоже критикуют из-за потери веса

28-летняя жительница английского города Суиндон в графстве Уилтшир рассказала о травле в соцсетях после того, как она сбросила вес. Об этом пишет The Sun.

Джорджи Фиппс (Georgi Phipps) сделала операцию по уменьшению объема желудка в 2018 году и сильно похудела — на 63 килограмма.

Девушка не ожидала, что похудев, столкнется с множеством осуждающих комментариев. «Я думала, люди будут рады за меня», — говорит Фиппс, отметив, что была совсем не готова к критике и пристальному вниманию.

«Не худей больше, ты выглядишь нездоровой», «Куда делись твои сиськи? Они исчезли!», «Как, черт возьми, ты умудрилась так исхудать» — такие сообщения она стала получать регулярно.

Джорджи начала набирать вес в 2012 году, когда ей прописали стероидные препараты для лечения фибромиалгии. В 2015 году она весила уже более 120 килограммов.

По словам девушки, она уже не могла видеть свои снимки из-за своего внешнего вида, и даже на своей свадьбе чувствовала себя крайне дискомфортно из-за веса. Кроме того, ее муж беспокоился, что избыточный вес может навредить ее здоровью.

Фиппс перепробовала разные варианты похудения, однако ничего не помогало, поэтому, посовещавшись с врачом, она остановилась на процедуре уменьшения желудка. На тот момент она весила 140 килограммов.

«Первые пару месяцев после операции были очень тяжелыми. Помимо того, что было больно и меня тошнило кровью, мне еще нужно было заново учиться есть, ведь мой желудок был как у ребенка», — вспоминает Фиппс. По ее мнению, тот способ похудения, который она выбрала, вовсе не является нечестным, как утверждают некоторые ее интернет-критики. Кроме того, после операции она полностью пересмотрела свой рацион и занялась йогой.

Реакция на похудение Фиппс схожа с опытом певицы Адель. Часть интернет-пользователей раскритиковала то, что Адель сбросила вес. Как и в случае с Фиппс, певице писали, что она выглядит «нездоровой». Ее также обвиняли в том, что она предала сообщество плюс-сайз.

Профессор социальной психологии Элль Боаг (Elle Boag) высказалась на эту тему. По ее словам, похудевших девушек стали обвинять в «антифеминизме», а также считать более стойкими к критике, хотя на самом деле травля расстроит любого человека.

«Похудевшие девушки считаются менее эмоционально уязвимыми, потому что в нашей культуре стройные считаются счастливыми и уверенными в себе. По их логике, что если у девушки хватило сил похудеть, то она выдержит и критику», — говорит специалист.

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