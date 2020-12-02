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    Жизнь

    Британку с редкой болезнью ошибочно отправили в психушку. Она вылечилась и стала моделью (фото)

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    Британку с редкой болезнью ошибочно отправили в психушку. Она вылечилась и стала моделью (фото)

    Постепенно Люси поправилась и даже окончила университет

    Люси Доусон из английского Линкольна была обычной студенткой, когда ее жизнь изменилась неожиданно и навсегда.

    Четыре года назад у 20-летней Люси начались сильные мигрени, она впала в депрессию и большую часть своего времени проводила в постели. После того как она устроила погром в своей комнате, а затем начала смеяться, плакать и кричать, что у нее никогда не будет молодого человека, родители решили обратиться за помощью к врачам.

    По дороге в медучреждение девушка пыталась выпрыгнуть из машины, а в приемном отделении больницы сорвала с окон все занавески. В результате ее поместили в психиатрическое отделение. Незадолго до 21-го дня рождения Люси врачи сообщили ее родителям, что она может умереть.

    «Все это время они считали, что у меня психический срыв. На самом деле я была больна, с каждым днем я могла говорить все меньше и меньше. Я потеряла смысл жизни. В конце концов, я просто не могла двигаться», — вспоминает Люси.

    Через три месяца, на Рождество, девушку выписали из больницы, передвигаться она могла только в инвалидном кресле. А в январе врачи диагностировали у нее редкое аутоиммунное заболевание головного мозга.

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    Британку с редкой болезнью ошибочно отправили в психушку. Она вылечилась и стала моделью (фото)
    Британку с редкой болезнью ошибочно отправили в психушку. Она вылечилась и стала моделью (фото)
    Британку с редкой болезнью ошибочно отправили в психушку. Она вылечилась и стала моделью (фото)
    Британку с редкой болезнью ошибочно отправили в психушку. Она вылечилась и стала моделью (фото)

    Постепенно Люси поправилась и даже окончила университет. Через некоторое время модельное агентство Zebedee Model Management, которое ищет для съемок людей с ограниченными возможностями, обратило внимание на девушку. Сейчас она является штатной моделью, снимается для крупных брендов, а также увлечена представлением инвалидов в индустрии моды.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

    Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

    «Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.

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    Теги: образ жизни
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