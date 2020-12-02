Британку с редкой болезнью ошибочно отправили в психушку. Она вылечилась и стала моделью (фото)
Постепенно Люси поправилась и даже окончила университет
Люси Доусон из английского Линкольна была обычной студенткой, когда ее жизнь изменилась неожиданно и навсегда.
Четыре года назад у 20-летней Люси начались сильные мигрени, она впала в депрессию и большую часть своего времени проводила в постели. После того как она устроила погром в своей комнате, а затем начала смеяться, плакать и кричать, что у нее никогда не будет молодого человека, родители решили обратиться за помощью к врачам.
По дороге в медучреждение девушка пыталась выпрыгнуть из машины, а в приемном отделении больницы сорвала с окон все занавески. В результате ее поместили в психиатрическое отделение. Незадолго до 21-го дня рождения Люси врачи сообщили ее родителям, что она может умереть.
«Все это время они считали, что у меня психический срыв. На самом деле я была больна, с каждым днем я могла говорить все меньше и меньше. Я потеряла смысл жизни. В конце концов, я просто не могла двигаться», — вспоминает Люси.
Через три месяца, на Рождество, девушку выписали из больницы, передвигаться она могла только в инвалидном кресле. А в январе врачи диагностировали у нее редкое аутоиммунное заболевание головного мозга.
Постепенно Люси поправилась и даже окончила университет. Через некоторое время модельное агентство Zebedee Model Management, которое ищет для съемок людей с ограниченными возможностями, обратило внимание на девушку. Сейчас она является штатной моделью, снимается для крупных брендов, а также увлечена представлением инвалидов в индустрии моды.
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