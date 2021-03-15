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    Британская компания ищет садовода в Minecraft

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    Британская компания ищет садовода в Minecraft

    Предпочтение отдадут кандидатам, у которых уже есть опыт работы с ландшафтным дизайном

    Британская компания WhatShed?, занимающаяся благоустройством садовых участков и планировкой конструкций, выложила вакансию виртуального садовода в Minecraft. За час консультации специалист будет получать от 50 фунтов.

    Садовод должен помогать клиенту проектировать его сад в игре-«песочнице» и объяснять, что нужно поменять и почему. Также в обязанностях — создание различных вариантов благоустройства сада и дальнейшие консультации. Сама работа удаленная и с гибким графиком, так что компания ищет соискателей по всему миру.

    Предпочтение отдадут кандидатам, у которых уже есть опыт работы с ландшафтным дизайном. В требования также входит хорошее знание Minecraft, умение «мыслить творчески» и общаться с людьми. Помимо прочего, у кандидатов должна быть приставка Nintendo Switch, PlayStation или Xbox, а также копия Minecraft и стабильный интернет.

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    Теги: компания курьез интернет
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