После скандального интервью популярность Меган Маркл и принца Гарри резко упала

Интервью Опре Уинфри оказало негативное влияние на поклонников королевской семьи

Герцоги Сассекские открыто поговорили о своей жизни с американской телеведущей. Супруги сделали шокирующие признания, которые уже на протяжении всей недели обсуждает весь мир. В числе прочих заявлений Меган и Гарри рассказали, что герцогиня была на грани самоубийства, а во дворце ее никто не поддержал.

Популярность принца Гарри в Британии упала на 15% после беседы с телеведущей. При этом 48% из 1664 опрошенных заявили, что их отношение к младшему сыну принцессы Дианы стало негативным. Опрос также показал, что лишь трое из десяти человек положительно относятся к Меган после ее откровений. Однако 58% опрошенных заметили, что негативно воспринимают звезду сериала «Форс-мажоры», сообщает Reuters.

Одно из самых главных обвинений в громком интервью Опре Уинфри прозвучало в адрес королевской семьи, когда Меган заговорила о расизме. Она предположила, что ее сыну Арчи не дали титул принца из-за цвета его кожи, и заявила, что кто-то из Виндзоров переживал, не окажется ли мальчик слишком «темным».

Бывшая американская актриса подробно описала свою боль и пожаловалась, что в королевской семье отказались давать отдельную охрану для маленького Арчи. Однако королевский биограф Кэти Николл заявила, что герцогиня лукавит. Эксперт подчеркнула, что Арчи и не мог стать принцем согласно правилам, потому что не является сыном наследника престола первой степени.

Ранее «Скотч» сообщал, что супермодель Ратаковски родила первенца и показала его у своей обнаженной груди.

Молодая мама предстала без макияжа, она распустила струиться по плечам свои длинные каштановые волосы.