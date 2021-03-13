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    Актриса полностью разделась на кинопремии «Сезар» в знак протеста (видео)

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    Актриса полностью разделась на кинопремии «Сезар» в знак протеста (видео)

    На груди актрисы была надпись No culture, no future (англ. Нет культуры — нет будущего)

    Французская актриса Корина Масьеро разделась на сцене во время кинопремии «Сезар» в знак протеста против закрытия культурных учреждений в стране из-за пандемии коронавируса.

    Отмечается, что 57-летняя актриса вручала награды в номинации «Лучшие костюмы». На сцену она вышла в костюме осла и с нанесенной на лицо красной краской. После она поддержала артистов, которые заняли парижский театр «Одеон» и требуют открытия культурных учреждений.

    В конце своего выступления Масьеро разделась догола. На ее груди была надпись No culture, no future (англ. Нет культуры — нет будущего), а на спине — вероятно, обращение к премьер-министру страны Жану Кастексу с требованием «вернуть искусство». «Сейчас мы такие — абсолютные голые», — заключила актриса, имея в виду своих коллег.

    Премия «Сезар» вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года. 46-я по счету церемония вручения наград за заслуги в области французского кинематографа проходит 12 марта.

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    И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.

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    Теги: знаменитости шутки курьез
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