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    Супермодель Ратаковски родила первенца и показала его у своей обнаженной груди (фото)

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    29-летняя модель Эмили Ратаковски поделилась радостной новостью - Супермодель Ратаковски родила первенца и показала его у своей обнаженной груди (фото)

    29-летняя модель Эмили Ратаковски поделилась радостной новостью

    instagram.com/emrata/

    У звезды модели и ее мужа родился ребенок

    29-летняя модель Эмили Ратаковски обнародовала трогательный снимок. Звезда позировала, прижимая к обнаженной груди новорожденного ребенка, одетого в белый комбинезон и забавную розовую шапочку. Молодая мама предстала без макияжа, она распустила струиться по плечам свои длинные каштановые волосы.

    «Сильвестр Аполло Беар присоединился к нам. Он появился на свет 8 марта — и это было самое нереальное, красивое и наполненное любовью утро моей жизни!» — пояснила Ратаковски.

    instagram.com/emrata/
    instagram.com/emrata/

    Ранее кинозвезда заверяла, что не будет сообщать пол своего первенца до 18 лет, пока он или она самостоятельно с ним не определится.

    Пользователи осыпали членов звездного семейства теплыми комментариями. «Какая прелесть! Рады за вас!», «Будьте счастливы и здоровы!», «Спокойных ночей и здоровья!», «Скорейшего восстановления и много сил!», «Ура! Мы так этого ждали!», «Примите наши поздравления. Это наивысшее счастье!» — заметили фанаты.

    Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

    Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

    И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.

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    Теги: знаменитости дети модель самые сексуальные шоу-бизнес
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