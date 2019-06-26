Бритни Спирс показала неидеальную фигуру в бикини на Карибах



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Бритни Спирс Фото: legion-media

Певица продолжает приводить себя в порядок

После тяжелого жизненного периода, нового витка скандала с бывшим менеджером и лечения в психиатрической клинике Бритни Спирс определенно пойдет на пользу спокойный отпуск на берегу моря. На прошлой неделе 37-летняя певица вместе с мамой отправилась набираться сил на Карибские острова, где Бритни, как обычно, не упустили из виду папарацци.

Ранее певица призналась, что похудение дается ей непросто , вес долго стоит на месте, и стоит забросить фитнес, как стрелка весов возвращается на исходную, не устраивающую ее позицию.

«Мне пришлось очень много работать, чтобы сбросить вес. Три фунта для меня, как семь фунтов – очень много. Я стараюсь не увлекаться кардионагрузками, так как мое тело обладает мышечной памятью. Я предпочитаю силовые упражнения», – написала Бритни в своем Инстаграме.

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