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    Жизнь

    Бритни Спирс показала неидеальную фигуру в бикини на Карибах

    • Розсилка
    <p>Бритни Спирс</p> <p><span>Фото: legion-media</span></p> - Бритни Спирс показала неидеальную фигуру в бикини на Карибах

    Бритни Спирс

    Фото: legion-media

    Певица продолжает приводить себя в порядок

    После тяжелого жизненного периода, нового витка скандала с бывшим менеджером и лечения в психиатрической клинике Бритни Спирс определенно пойдет на пользу спокойный отпуск на берегу моря. На прошлой неделе 37-летняя певица вместе с мамой отправилась набираться сил на Карибские острова, где Бритни, как обычно, не упустили из виду папарацци.

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    Бритни Спирс показала неидеальную фигуру в бикини на Карибах
    Бритни Спирс показала неидеальную фигуру в бикини на Карибах
    Бритни Спирс показала неидеальную фигуру в бикини на Карибах
    Бритни Спирс показала неидеальную фигуру в бикини на Карибах
    Бритни Спирс показала неидеальную фигуру в бикини на Карибах
    Бритни Спирс показала неидеальную фигуру в бикини на Карибах
    Фото: legion-media

    Ранее певица призналась, что похудение дается ей непросто , вес долго стоит на месте, и стоит забросить фитнес, как стрелка весов возвращается на исходную, не устраивающую ее позицию.

    «Мне пришлось очень много работать, чтобы сбросить вес. Три фунта для меня, как семь фунтов – очень много. Я стараюсь не увлекаться кардионагрузками, так как мое тело обладает мышечной памятью. Я предпочитаю силовые упражнения», – написала Бритни в своем Инстаграме.

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