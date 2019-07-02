Бритни Спирс продемонстрировала фанатам четыре соблазнительных образа



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Бритни Спирс instagram.com/britneyspears/

37-летняя певица решила доказать, что ее фигура в полном порядке

После выхода из психиатрической клиники знаменитая американская певица Бритни Спирс решила расслабиться на островах в Атлантическом океане.

Сначала певица предстает в обтягивающем белом мини-платье с одним рукавом, затем в черном кружевном топе и красной мини-юбке. Далее она демонстрирует латексный костюм, а в финале - желтое платье с глубоким вырезом.

В этот раз большинство фанатов оценили формы любимой артистки и не оставили ее без комплиментов.