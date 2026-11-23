Представниця України Ганна Ніконова під час дефіле у вечірній сукні від Gasanova на попередньому відборі конкурсу «Міс Всесвіт – 2026»

Українська учасниця Ганна Ніконова представила вечірній образ від вітчизняного бренду Gasanova під час попереднього відбору конкурсу «Міс Всесвіт – 2026» у Пуерто-Рико. Конкурсантка вийшла на подіум у сукні, вручну розшитій камінням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram учасниці.

Представниця України виступила на попередньому етапі конкурсу в Пуерто-Рико, де конкурсантки демонстрували дефіле у купальниках і вечірньому вбранні. Для виходу у вечірній сукні українка обрала образ від вітчизняного бренду Gasanova.

Сукня, вручну розшита камінням, мала приталений силует, який плавно переходив у легкий напівпрозорий шлейф. Корсетний ліф із фігурним декольте у формі серця доповнювався закритою горловиною та геометричним вирізом на грудях, що залишав відкритими ключиці. Особливої виразності образу надавали структуровані гострі плечі, від яких до стегон спадала довга бахрома з блискучих ниток, що імітувала рукави-накидку. Тканину прикрашали вертикальні лінії кристалів, які створювали ефект мерехтливого сяйва під сценічним освітленням.

Після виступу Ганна Ніконова поділилася враженнями в Instagram. Вона написала, що пишалася можливістю представляти Україну на міжнародній сцені та відчувала підтримку вболівальників з різних куточків світу. Також конкурсантка закликала голосувати за Україну перед фіналом, який відбудеться 24 листопада в Пуерто-Рико.

«Я насолоджувалася кожною секундою на сцені «Міс Всесвіт», коли з гордістю несла ім’я рідної України біля серця й відчувала, як ви вболіваєте за мене вдома та в різних куточках світу», – наголосила Ніконова.

Ганна Ніконова під час дефіле у купальнику на попередньому відборі конкурсу «Міс Всесвіт – 2026» фото: missukraine_universe/instagram

Що відомо про Анну Ніконову

Анна Ніконова народилася 8 серпня 2003 року в Києві. Вона стала переможницею конкурсу «Міс Всесвіт Україна 2026» і представляє країну на міжнародному етапі змагання, який проходить у Пуерто-Рико.

Ніконова здобула ступінь бакалавра з психології та освіти в Університетському коледжі Лондона (UCL), а у 2026 році завершила навчання в Кембриджському університеті, де отримала ступінь магістра MPhil. За фахом вона освітня психологиня, а також працює координаторкою міжнародних партнерств в освітньому холдингу «А+».

Анна – донька українського бізнесмена та девелопера Ігоря Ніконова й засновниці культурно-освітніх закладів Іванни Ніконової. Вона має сестру-близнючку Олю та ще вісьмох братів і сестер.

Ще в дитинстві Ніконова брала участь у творчих конкурсах і телевізійних проєктах, зокрема «Голос. Діти» та відборі на «Дитяче Євробачення». Також долучалася до благодійних ініціатив, серед яких «Клуб Добродіїв» і Save Ukraine.

Нагадуємо, 75-й конкурс «Міс Всесвіт» проходить у Сан-Хуані, Пуерто-Рико. 21 листопада учасниці презентували національні костюми, а 22 листопада відбувся попередній відбір, за результатами якого визначать фіналісток. Фінал і коронацію переможниці заплановано на 24 листопада 2026 року.

Раніше «Главком» розповідав, що Анна Ніконова представила на конкурсі «Міс Всесвіт – 2026» національний костюм «Золота пектораль», створений за мотивами відомої скіфської прикраси.