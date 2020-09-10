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    Шоу-биз

    Как выглядит самая знойная красотка Грузии (фото)

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    Модель Шорен Бегашвили&nbsp; - Как выглядит самая знойная красотка Грузии (фото)
    Модель Шорен Бегашвили 
    instagram.com/shorenabegashviliofficial/

    Тысячи восхищенных комментариев от горячих соотечественников (и не только) прилетают Шорене в соцсетях

    Имя Шорены Бегашвили в Грузии знакомо каждому. Черноволосая красавица-актриса, модель и телеведущая уже давно заработала свою популярность. Девушка начала с кино, но яркая внешность увела ее в модельный бизнес, а затем на ТВ, где ей доверили вести несколько передач.

    О Бегашвили говорит вся страна, а СМИ в один голос зовут ее «секс-символом Грузии». С этим трудно не согласиться. Стоит только взглянуть в ее Instagram с более чем 400 тысячами подписчиков — 37-летняя Шорена публикует там яркие смелые фото чуть ли не каждый день.

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    Как выглядит самая знойная красотка Грузии (фото)
    Как выглядит самая знойная красотка Грузии (фото)
    Как выглядит самая знойная красотка Грузии (фото)
    Как выглядит самая знойная красотка Грузии (фото)
    Как выглядит самая знойная красотка Грузии (фото)
    Как выглядит самая знойная красотка Грузии (фото)
    Как выглядит самая знойная красотка Грузии (фото)
    Как выглядит самая знойная красотка Грузии (фото)
    Как выглядит самая знойная красотка Грузии (фото)
    Как выглядит самая знойная красотка Грузии (фото)
    Как выглядит самая знойная красотка Грузии (фото)
    instagram.com/shorenabegashviliofficial/

    Конечно, с такой тонкой талией, округлыми бедрами и пышной грудью каждое фото получается достойным обложек мужских журналов. Тысячи восхищенных комментариев от горячих соотечественников (и не только) прилетают Шорене в соцсетях.

    Однако есть и те, то считает, что для кавказской девушки такие фото непозволительны даже в 2020 году. При этом многие считают, что Бегашвили "переборщила с тюнингом", сделав из себя очередную Барби.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

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