Как выглядит самая знойная красотка Грузии (фото)



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Модель Шорен Бегашвили instagram.com/shorenabegashviliofficial/

Тысячи восхищенных комментариев от горячих соотечественников (и не только) прилетают Шорене в соцсетях

Имя Шорены Бегашвили в Грузии знакомо каждому. Черноволосая красавица-актриса, модель и телеведущая уже давно заработала свою популярность. Девушка начала с кино, но яркая внешность увела ее в модельный бизнес, а затем на ТВ, где ей доверили вести несколько передач.

О Бегашвили говорит вся страна, а СМИ в один голос зовут ее «секс-символом Грузии». С этим трудно не согласиться. Стоит только взглянуть в ее Instagram с более чем 400 тысячами подписчиков — 37-летняя Шорена публикует там яркие смелые фото чуть ли не каждый день.

Конечно, с такой тонкой талией, округлыми бедрами и пышной грудью каждое фото получается достойным обложек мужских журналов. Тысячи восхищенных комментариев от горячих соотечественников (и не только) прилетают Шорене в соцсетях.

Однако есть и те, то считает, что для кавказской девушки такие фото непозволительны даже в 2020 году. При этом многие считают, что Бегашвили "переборщила с тюнингом", сделав из себя очередную Барби.

Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

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