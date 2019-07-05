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    Жизнь

    Бывший муж Иваны Трамп раскритиковал семью президента США: Я бы хотел умыть их рот с мылом

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    Бывший муж Иваны Трамп раскритиковал семью президента США: Я бы хотел умыть их рот с мылом
    topnews.ru

    На прошлой неделе экс-жена президента Дональда Трампа Ивана объявила о расставании с итальянским актером Россано Рубиконди, с которым она была вместе более 15 лет

    О том, что отношения закончились, Россано Рубиконди, судя по всему, узнал из прессы. Незадолго до этого они с Иваной Трамп обсуждали возможность открытия его собственной пиццерии в Нью-Йорке, но вместо поддержки ресторанного бизнеса он получил от ворот поворот. 

    «Я снова свободна, и у меня впереди потрясающее лето», - объявила Ивана со страниц Page Six. «Позор ей!» - прокомментировал Россано ее решение о расставании на страницах того же издания. И в откровенности решил себе не отказывать.

    Назвав семью Иваны матриархальной, он детально описал отношения, которые сложились у него с ее детьми от Дональда Трампа.

    «Они были очень грубы со мной! Снова и снова я слышал от них что-то в свой адрес. Мне все равно, кто их родители, но они не будут так разговаривать со мной и все. Никто не трогал ни одной их копейки, но этих людей заботят только деньги. У них нет сердца». 

    Дав общую характеристику детям Иваны, он решил перейти на личности:

    «Дон-младший просто идиот. Так и запишите: придурок. Он никто, просто отвратительный. Все дети просто глупы, кроме Иванки. Прежде чем они решат что-то сказать обо мне, я бы хотел умыть их рот с мылом».

    С итальянским актером Россано Рубиконди, который младше ее на 23 года, Ивана Трамп была вместе более 15 лет. В 2008-м пара поженилась в Мар-а-Лаго, потратив 3 миллиона долларов на свадебную церемонию, а через год влюбленные расстались. Через несколько лет они решили возобновить отношения. Россано  был четвертым мужем Иваны после австрийского агента по недвижимости Альфреда Уинклмайра, Дональда Трампа и бизнесмена Риккардо Маццукелли.

    Джерело: Hello!

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