Бывший муж Моники Беллуччи назвал дочь от молоденькой жены в честь реки



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instagram / tinakunakey

22-летняя Тина Кунаки родила дочь от французского актера Венсана Касселя

Бывший муж 54-летней Моники Беллуччи - Венсан Кассель - в третий раз стал отцом. Его супруга Тина Кунаки родила дочь. Новоиспеченные родители выбрали для малышки необычное имя, назвав ее в честь реки Амазонки. Радостным событием французский актер поделился в Instagram.

Напомним, что 22-летняя супруга Венсана Касселя моложе своего избранника на целых тридцать лет. Однако значительная разница в возрасте не помешала актеру сделать возлюбленной предложение руки и сердца. Эти роды стали для Тины первыми, а у Венсана уже есть двое старших детей от предыдущих отношений с Моникой Беллуччи - Деве исполнилось четырнадцать лет, а Леони всего восемь.

На протяжении всей беременности и даже на поздних сроках Тина Кунаки делилась с подписчиками в Instagram снимками в купальнике, демонстрируя округлившийся животик. Свадьбу влюбленные сыграли в августе 2018 года. К тому моменту они встречались уже два года.