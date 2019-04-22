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    Жизнь

    Бывший муж Моники Беллуччи назвал дочь от молоденькой жены в честь реки

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    instagram / tinakunakey - Бывший муж Моники Беллуччи назвал дочь от молоденькой жены в честь реки
    instagram / tinakunakey

    22-летняя Тина Кунаки родила дочь от французского актера Венсана Касселя

    Бывший муж 54-летней Моники Беллуччи - Венсан Кассель - в третий раз стал отцом. Его супруга Тина Кунаки родила дочь. Новоиспеченные родители выбрали для малышки необычное имя, назвав ее в честь реки Амазонки. Радостным событием французский актер поделился в Instagram.

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    Напомним, что 22-летняя супруга Венсана Касселя  моложе своего избранника на целых тридцать лет. Однако значительная разница в возрасте не помешала актеру сделать возлюбленной предложение руки и сердца. Эти роды стали для Тины первыми, а у Венсана уже есть двое старших детей от предыдущих отношений с Моникой Беллуччи - Деве исполнилось четырнадцать лет, а Леони всего восемь.

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    Бывший муж Моники Беллуччи назвал дочь от молоденькой жены в честь реки
    Бывший муж Моники Беллуччи назвал дочь от молоденькой жены в честь реки
    Бывший муж Моники Беллуччи назвал дочь от молоденькой жены в честь реки
    Бывший муж Моники Беллуччи назвал дочь от молоденькой жены в честь реки
    Бывший муж Моники Беллуччи назвал дочь от молоденькой жены в честь реки
    Бывший муж Моники Беллуччи назвал дочь от молоденькой жены в честь реки
    Бывший муж Моники Беллуччи назвал дочь от молоденькой жены в честь реки
    Бывший муж Моники Беллуччи назвал дочь от молоденькой жены в честь реки
    Бывший муж Моники Беллуччи назвал дочь от молоденькой жены в честь реки
    Бывший муж Моники Беллуччи назвал дочь от молоденькой жены в честь реки
    instagram / tinakunakey

    На протяжении всей беременности и даже на поздних сроках Тина Кунаки делилась с подписчиками в Instagram снимками в купальнике, демонстрируя округлившийся животик. Свадьбу влюбленные сыграли в августе 2018 года. К тому моменту они встречались уже два года.

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