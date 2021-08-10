Цена детской обиды. Тарантино признался, что не дал матери ни цента из своего состояния

Режиссер уточнил, что все-таки помог маме с налогами, но так и не обеспечил ее никаким имуществом

Оскароносный режиссер Квентин Тарантино признался, что много лет назад дал своей матери обещание, которое принципиально сдержал. Во время одной из семейных ссор в ответ на саркастичное замечание мамы о его увлечениях Квентин заявил, что она не получит ни цента из его будущего состояния. Как рассказал Тарантино, став гостем популярного подкаста, так все и сложилось.

«Моей матери всегда было тяжело принять мою плохую успеваемость. Как-то она ругала меня за написание сценариев и посреди своей речи сказала: «Ой, кстати, и эта твоя «писательская карьера»...», показав кавычки в воздухе и все такое. «Твоей бестолковой «писательской карьере» конец». Когда она сказала мне это в саркастичной манере, я ответил: «Хорошо, когда я стану успешным сценаристом, ты не получишь ни цента с моего успеха. Я не куплю тебе дом. Не оплачу отпуск, не куплю «кадиллак». Ты не получишь ничего из-за того, что ты сейчас сказала», - Квентин Тарантино.

Квентин уточнил, что все-таки помог маме с налогами, но так и не обеспечил ее никаким имуществом: «У слов, которые ты говоришь детям, есть последствия. Запомните, что есть последствия у саркастичного тона, когда вы говорите о чем-то важном для них».

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