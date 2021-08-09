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    Появились фото с крестин сына 55-летнего Виктора Павлика

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    Появились фото с крестин сына 55-летнего Виктора Павлика
    instagram.com/repyahovakate/

    Крещение пара провела в церкви, которая находится рядом с роддомом, где рожала Екатерина Репяхова

    Украинский певец Виктор Павлик вместе со своей молодой женой Екатериной Репяховой решили окрестить своего маленького сына Михаила. В такой ответственный день пара надела вышиванки.

    Фото и видео праздничного дня счастливая мама опубликовала в Instagram-сториз.

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    Появились фото с крестин сына 55-летнего Виктора Павлика
    Появились фото с крестин сына 55-летнего Виктора Павлика
    Появились фото с крестин сына 55-летнего Виктора Павлика
    Появились фото с крестин сына 55-летнего Виктора Павлика
    Появились фото с крестин сына 55-летнего Виктора Павлика

    Крещение пара провела в церкви, которая находится рядом с роддомом, где рожала Екатерина Репяхова.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

    Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Появились фото с крестин сына 55-летнего Виктора Павлика