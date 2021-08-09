Появились фото с крестин сына 55-летнего Виктора Павлика

Крещение пара провела в церкви, которая находится рядом с роддомом, где рожала Екатерина Репяхова

Украинский певец Виктор Павлик вместе со своей молодой женой Екатериной Репяховой решили окрестить своего маленького сына Михаила. В такой ответственный день пара надела вышиванки.

Фото и видео праздничного дня счастливая мама опубликовала в Instagram-сториз.

Крещение пара провела в церкви, которая находится рядом с роддомом, где рожала Екатерина Репяхова.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.