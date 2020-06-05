Что надеть этим летом: Каменских показала, с чем сочетать белые джинсы с высокой талией



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Певица Настя Каменских instagram.com/kamenskux/

Певица привела в восхищение поклонников чувством стиля

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменских всегда отличалась особым чувством стиля. Девушка любит подчеркивать свою женственность. В свои 33 года она обладает стройной и подтянутой фигурой, которую не боится показывать. Муж Потап во всем поддерживает свою избранницу, поэтому она без стеснения носит облегающие лосины или мини-юбки. Но так как лето еще не в самом разгаре, то артистка с удовольствием демонстрирует стильные и броские вещи, не оголяя тело.

На новом фото Каменских позировала в белых джинсах с высокой талией. Их она сочетала с джинсовой курткой, украшенной принтом. Певица сидела на скамейке в лучах солнца. Она присобрала руками пышные волосы, показав себя во всей красе. Многие поклонники пришли в восторг от ее повседневного наряда.

instagram.com/kamenskux/

В этом сезоне деним на пике популярности, как и джинсы с завышенной талией. «Стройная, спортивная и красивая», «Какая шикарная», «Мне бы такую талию», — прокомментировали пост подписчики.