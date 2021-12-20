  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Что смотреть этой зимой: 15 громких сериалов

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зендея в сериале&nbsp;&laquo;Эйфория&raquo; - Что смотреть этой зимой: 15 громких сериалов
    Зендея в сериале «Эйфория»
    Фото из открытых источников

    Изучаем новинки, камбэки и вообще интересные премьеры стриминговых платформ этой зимой

    Сериальная зима проходит под знаком возвращения уже хорошо знакомых историй. Мы снова наблюдаем за героинями «Секса в большом городе» (правда, без Саманты), готовимся оценить проект «Как я встретила вашего папу» – продолжение «Как я встретил вашу маму» (правда, без звезд первого сериала) и предвкушаем «Возвращение в Хогвартс» (правда, без Джоан Роулинг). Что ж, ностальгия – дело прибыльное, чем шоураннеры пользуются вовсю.

    Из продолжений любимых сериалов – ждем новые сезоны «Эмили в Париже», «Эйфории» и «Острых козырьков». Но, конечно, не обошлось и без совсем новых проектов. Изучаем новинки, камбэки и вообще интересные премьеры стриминговых платформ этой зимой.

    Подборка лучших сериалов:

    «И просто так» (And Just Like That...)

    Когда: 9 декабря

    Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис в сериале "И просто так"

    «Станция одиннадцать» (Station Eleven)

    Когда: 16 декабря

    Принс Ампонса и Маккензи Дэвис в сериале "Станция одиннадцать"

    «Эмили в Париже» (Emily in Paris)

    Когда: 22 декабря

    Филиппин Леруа-Болье и Лили Коллинз в сериале "Эмили в Париже"

    «Вокруг света за 80 дней» (Around the World in 80 Days)

    Когда: 26 декабря

    Ибрагим Кома, Дэвид Теннант и Леони Бенеш в сериале "Вокруг света за 80 дней"

    «Книга Бобы Фетта» (The Book of Boba Fett)

    Когда: 29 декабря

    Дженнифер Билз в сериале "Книга Бобы Фетта"

    «Возвращение в Хогвартс» (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts)

    Когда: 1 января

    Постер спецэпизода "Возвращение в Хогвартс"

    «Турист» (The Tourist)

    Когда: 1 января

    Джейми Дорнан в сериале "Турист"

    «Эйфория»

    Когда: 10 января

    Зендая в сериале "Эйфория"

    «Как я встретила вашего папу» (How I Met Your Father)

    Когда: 18 января

    Актеры проекта "Как я встретила вашего папу": Крис Лоуэлл, Франсиа Рэйса, Том Эйнсли, Хилари Дафф, Тиен Трэн и Сурадж Шарма

    «Позолоченный век» (The Gilded Age)

    Когда: 24 января

    Синтия Никсон и Кристин Барански в сериале "Позолоченный век"

    «После вечеринки» (The Afterparty)

    Когда: 28 января

    Ике Баринхольтц

    «Под подозрением» (Suspicion)

    Когда: 4 февраля

    Ноа Эммерих и Ума Турман в сериале "Под подозрением"

    «Джек Ричер» (Reacher)

    Когда: 4 февраля

    Алан Ричсон в сериале "Джек Ричер"

    «Изобретая Анну» (Inventing Anna)

    Когда: 11 февраля

    Джулия Гарнер в сериале "Изобретая Анну"

    «Острые козырьки» (Peaky Blinders)

    Когда: начало 2022 года

    Киллиан Мерфи в сериале "Острые козырьки"
    Читайте также: Что лучше не дарить на Новый год: топ самых неудачных подарков
    Теги: кино Сериал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Что смотреть этой зимой: 15 громких сериалов