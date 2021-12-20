Что смотреть этой зимой: 15 громких сериалов
Изучаем новинки, камбэки и вообще интересные премьеры стриминговых платформ этой зимой
Сериальная зима проходит под знаком возвращения уже хорошо знакомых историй. Мы снова наблюдаем за героинями «Секса в большом городе» (правда, без Саманты), готовимся оценить проект «Как я встретила вашего папу» – продолжение «Как я встретил вашу маму» (правда, без звезд первого сериала) и предвкушаем «Возвращение в Хогвартс» (правда, без Джоан Роулинг). Что ж, ностальгия – дело прибыльное, чем шоураннеры пользуются вовсю.
Из продолжений любимых сериалов – ждем новые сезоны «Эмили в Париже», «Эйфории» и «Острых козырьков». Но, конечно, не обошлось и без совсем новых проектов. Изучаем новинки, камбэки и вообще интересные премьеры стриминговых платформ этой зимой.Подборка лучших сериалов:
«И просто так» (And Just Like That...)
Когда: 9 декабря
«Станция одиннадцать» (Station Eleven)
Когда: 16 декабря
«Эмили в Париже» (Emily in Paris)
Когда: 22 декабря
«Вокруг света за 80 дней» (Around the World in 80 Days)
Когда: 26 декабря
«Книга Бобы Фетта» (The Book of Boba Fett)
Когда: 29 декабря
«Возвращение в Хогвартс» (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts)
Когда: 1 января
«Турист» (The Tourist)
Когда: 1 января
«Эйфория»
Когда: 10 января
«Как я встретила вашего папу» (How I Met Your Father)
Когда: 18 января
«Позолоченный век» (The Gilded Age)
Когда: 24 января
«После вечеринки» (The Afterparty)
Когда: 28 января
«Под подозрением» (Suspicion)
Когда: 4 февраля
«Джек Ричер» (Reacher)
Когда: 4 февраля
«Изобретая Анну» (Inventing Anna)
Когда: 11 февраля
«Острые козырьки» (Peaky Blinders)
Когда: начало 2022 года