Что смотреть этой зимой: 15 громких сериалов

Изучаем новинки, камбэки и вообще интересные премьеры стриминговых платформ этой зимой

Сериальная зима проходит под знаком возвращения уже хорошо знакомых историй. Мы снова наблюдаем за героинями «Секса в большом городе» (правда, без Саманты), готовимся оценить проект «Как я встретила вашего папу» – продолжение «Как я встретил вашу маму» (правда, без звезд первого сериала) и предвкушаем «Возвращение в Хогвартс» (правда, без Джоан Роулинг). Что ж, ностальгия – дело прибыльное, чем шоураннеры пользуются вовсю.

Из продолжений любимых сериалов – ждем новые сезоны «Эмили в Париже», «Эйфории» и «Острых козырьков». Но, конечно, не обошлось и без совсем новых проектов. Изучаем новинки, камбэки и вообще интересные премьеры стриминговых платформ этой зимой.

Подборка лучших сериалов:

«И просто так» (And Just Like That...)

Когда: 9 декабря

«Станция одиннадцать» (Station Eleven)

Когда: 16 декабря

«Эмили в Париже» (Emily in Paris)

Когда: 22 декабря

«Вокруг света за 80 дней» (Around the World in 80 Days)

Когда: 26 декабря

«Книга Бобы Фетта» (The Book of Boba Fett)

Когда: 29 декабря

«Возвращение в Хогвартс» (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts)

Когда: 1 января

«Турист» (The Tourist)

Когда: 1 января

«Эйфория»

Когда: 10 января

«Как я встретила вашего папу» (How I Met Your Father)

Когда: 18 января

«Позолоченный век» (The Gilded Age)

Когда: 24 января

«После вечеринки» (The Afterparty)

Когда: 28 января

«Под подозрением» (Suspicion)

Когда: 4 февраля

«Джек Ричер» (Reacher)

Когда: 4 февраля

«Изобретая Анну» (Inventing Anna)

Когда: 11 февраля

«Острые козырьки» (Peaky Blinders)

Когда: начало 2022 года