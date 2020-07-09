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    Жизнь

    «Чтобы доверяла». Джонни Депп рассказал, как угощал 13-летнюю дочь марихуаной

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    Голливудский актер Джонни Депп с дочерью Лили - «Чтобы доверяла». Джонни Депп рассказал, как угощал 13-летнюю дочь марихуаной
    Голливудский актер Джонни Депп с дочерью Лили

    Сам артист признался, что пробовал все наркотики, кроме кетамина

    Голливудский актер Джонни Депп угощал свою 13-летнюю дочь Лили-Роуз марихуаной. Об этом сообщает Evening Standard.

    Артист назвал это поступком ответственного родителя. Он вспомнил, что, будучи в подростковом возрасте, его ребенок от Ванессы Паради хотел попробовать этот наркотик, поэтому Депп решил, что она может сделать это под его контролем. Актер отметил, что дал Лили-Роуз марихуану, предварительно обсудив это с ее матерью.

    «Моя дочь была на вечеринке, и кто-то передал ей косяк. Ей было всего 12 лет, и она сказала, что не знает, что делать. Я сказал: "Послушай, милая, если ты на вечеринке, и кто-то вручает тебе косяк, возьми и передай его другому"», — рассказал Депп, пояснив, что не стоит экспериментировать с наркотиками в компании незнакомых людей.

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    По словам актера, он хотел, чтобы дочь ему доверяла. Перед тем, как дать ей марихуану, он создал дома подходящую обстановку: подготовил телевизор и накупил мороженого. Сам Депп признался, что пробовал все наркотики, кроме кетамина.

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