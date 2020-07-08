  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Уилл Смит высказался о новом любовнике жены

    • Розсилка
    Американский актер Уилл Смит - Уилл Смит высказался о новом любовнике жены
    Американский актер Уилл Смит

    Артист опроверг слухи о том, что разрешил супруге встречаться с певцом Аугустом Алсиной

    Американский актер Уилл Смит прокомментировал появление любовника у своей жены Джады Пинкетт-Смит. Об этом сообщает Daily Mail.

    Артист опроверг слухи о том, что разрешил супруге встречаться с певцом Аугустом Алсиной. Он назвал эту информацию ложной. Сама актриса также заявила, что это «абсолютная неправда».

    Ранее Алсина рассказал, что в течение долгого времени встречался с Пинкетт-Смит, причем их связь одобрил сам Смит, поскольку у пары свободные отношения. По словам 27-летнего исполнителя, с женой Смита их познакомил старший сын пары Джейден в 2015 году. С тех пор они были неразлучны и вместе отдыхали. Певец признался, что эти отношения не были для него пиаром, а были настоящей любовью.

     Читайте также: Фото отцов, которые не смогли сдержать эмоции при виде дочерей в день свадьбы

     

    знаменитости актер шоу-бизнес семья
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ