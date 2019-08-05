Дакоту Джонсон и Криса Мартина застали вместе после слухов о разрыве



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Неужели помирились?

В июне СМИ сообщили, что звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон разорвала отношения с фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином. С тех пор папарацци так и не удавалось подловить звездную пару вместе, что многих лишь убедило в их разрыве. Однако вчера появились новые совместные фото Дакоты и Криса с вечеринки в Лос-Анджелесе.

Возможно, рассказы о расставании 29-летней Джонсон и 42-летнего Мартина были лишь безосновательными слухами, поскольку в этот четверг пара провела время вместе после премьеры фильма Covers с участием актрисы. Совместные фото, появившиеся в сети, распространила одна из знакомых Джонсон в своем Instagram-аккаунте.

На красную дорожку за несколько часов до этого звезда вышла в одиночестве. Как и в прошлый раз, ни она, ни музыкант не дали никаких комментариев о своих отношениях.

Напомним, по словам инсайдеров, пара рассталась из-за нежелания Дакоты становиться матерью:

«Крис дал понять, что хочет как можно быстрее снова стать отцом, но карьера Дакоты только взлетела, поэтому дети — это последнее, о чем ей хотелось думать. В прошлом месяце они наконец поняли, что смотрят в совершенно противоположных направлениях. Они были фантастической парой, поэтому их сердца были разбиты от понимания, что в конечном итоге ничего не вышло».





Джерело: popcornnews