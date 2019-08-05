  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Дакоту Джонсон и Криса Мартина застали вместе после слухов о разрыве

    • Розсилка
    Дакоту Джонсон и Криса Мартина застали вместе после слухов о разрыве

    Неужели помирились?

    В июне СМИ сообщили, что звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон разорвала отношения с фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином. С тех пор папарацци так и не удавалось подловить звездную пару вместе, что многих лишь убедило в их разрыве. Однако вчера появились новые совместные фото Дакоты и Криса с вечеринки в Лос-Анджелесе.

    Возможно, рассказы о расставании 29-летней Джонсон и 42-летнего Мартина были лишь безосновательными слухами, поскольку в этот четверг пара провела время вместе после премьеры фильма Covers с участием актрисы. Совместные фото, появившиеся в сети, распространила одна из знакомых Джонсон в своем Instagram-аккаунте.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Дакоту Джонсон и Криса Мартина застали вместе после слухов о разрыве
    Дакоту Джонсон и Криса Мартина застали вместе после слухов о разрыве

    На красную дорожку за несколько часов до этого звезда вышла в одиночестве. Как и в прошлый раз, ни она, ни музыкант не дали никаких комментариев о своих отношениях.

    Напомним, по словам инсайдеров, пара рассталась из-за нежелания Дакоты становиться матерью:

    «Крис дал понять, что хочет как можно быстрее снова стать отцом, но карьера Дакоты только взлетела, поэтому дети — это последнее, о чем ей хотелось думать. В прошлом месяце они наконец поняли, что смотрят в совершенно противоположных направлениях. Они были фантастической парой, поэтому их сердца были разбиты от понимания, что в конечном итоге ничего не вышло».


    Джерело: popcornnews

    Читайте також
    мужчина и женщина знаменитости актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ