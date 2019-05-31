  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Даша Астафьева о своем возлюбленном: Я уже вижу, каким папой будет Артем

    • Розсилка
    Даша Астафьева - Даша Астафьева о своем возлюбленном: Я уже вижу, каким папой будет Артем
    Даша Астафьева

    Популярная певица и модель Даша Астафьева призналась, что собака изменила ее жизнь и она готова бросить карьеру ради семьи

    Не так давно сексапильная красотка Даша Астафьева и ее возлюбленный Артем замели домашнего любимца - собаку по имени Чичико.

    По словам Даши, с появлением собаки изменился не только ее привычный уклад жизни, но и отношения с ее возлюбленным Артемом. В частности, именно Чичико показал Даше, каким отцом будет ее любимый.

    «Конечно, это был ответственный шаг, потому что одно дело заводить собаку в детстве, когда твои родители всегда тебя подстрахуют. Собака – это ответственность, тем более с моей работой. Чичико у нас полноценный член семьи и, конечно, изменились и наши отношения. Я уже вижу, каким папой будет Артем, как они играют в прятки. Некоторые его поступки настолько умиляют», – призналась Даша Астафьева.

    Певица не скрывает, что уже мечтает создать семью. И ради этого Астафьева готова уйти из шоу-бизнеса и заняться чем-то более спокойным.

    «Я так хочу уже, что не смогу работать. Но вы же знаете, какая я творческая, я всегда смогу рисовать, проводить какие-то лекции и мастер-классы. Сложно это будет связать с моей основной профессиональной деятельностью, потому что все-таки моя карьера связана с внешностью», – рассказала артистка в программе «Ранок з Україною».

    Читайте також
    певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ