Даша Астафьева о своем возлюбленном: Я уже вижу, каким папой будет Артем



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Даша Астафьева

Популярная певица и модель Даша Астафьева призналась, что собака изменила ее жизнь и она готова бросить карьеру ради семьи

Не так давно сексапильная красотка Даша Астафьева и ее возлюбленный Артем замели домашнего любимца - собаку по имени Чичико.

По словам Даши, с появлением собаки изменился не только ее привычный уклад жизни, но и отношения с ее возлюбленным Артемом. В частности, именно Чичико показал Даше, каким отцом будет ее любимый.

«Конечно, это был ответственный шаг, потому что одно дело заводить собаку в детстве, когда твои родители всегда тебя подстрахуют. Собака – это ответственность, тем более с моей работой. Чичико у нас полноценный член семьи и, конечно, изменились и наши отношения. Я уже вижу, каким папой будет Артем, как они играют в прятки. Некоторые его поступки настолько умиляют», – призналась Даша Астафьева.

Певица не скрывает, что уже мечтает создать семью. И ради этого Астафьева готова уйти из шоу-бизнеса и заняться чем-то более спокойным.

«Я так хочу уже, что не смогу работать. Но вы же знаете, какая я творческая, я всегда смогу рисовать, проводить какие-то лекции и мастер-классы. Сложно это будет связать с моей основной профессиональной деятельностью, потому что все-таки моя карьера связана с внешностью», – рассказала артистка в программе «Ранок з Україною».