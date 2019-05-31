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    Шоу-биз

    Настя Каменских в леопардовом купальнике показала Потапу все свои прелести

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    Настя и Потап - Настя Каменских в леопардовом купальнике показала Потапу все свои прелести
    Настя и Потап

    Звезды порадовали новыми фото с отдыха

    32-летняя Каменских и ее 38-летний супруг Потап наслаждаются медовым месяцем в Турции.

    Молодожены отправились на морскую прогулку на яхте. Рэпер поделился нежным фото, на котором обнимает жену. «Счастье – это так просто», – написал он.

    Настя предстала в слитном купальнике с леопардовым принтом, который выгодно оттенил загорелую кожу и подчеркнул соблазнительную фигуру. Певица также обнародовала видео, на котором позирует супругу на палубе прогулочного судна.

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    Настя Каменских в леопардовом купальнике показала Потапу все свои прелести
    Настя Каменских в леопардовом купальнике показала Потапу все свои прелести
    Настя Каменских в леопардовом купальнике показала Потапу все свои прелести
    Настя Каменских в леопардовом купальнике показала Потапу все свои прелести
    Настя Каменских в леопардовом купальнике показала Потапу все свои прелести
    Настя Каменских в леопардовом купальнике показала Потапу все свои прелести
    Настя Каменских в леопардовом купальнике показала Потапу все свои прелести
    Настя Каменских в леопардовом купальнике показала Потапу все свои прелести
    Настя Каменских в леопардовом купальнике показала Потапу все свои прелести
    Настя Каменских в леопардовом купальнике показала Потапу все свои прелести
    Настя Каменских в леопардовом купальнике показала Потапу все свои прелести
    Настя Каменских в леопардовом купальнике показала Потапу все свои прелести
    Настя Каменских в леопардовом купальнике показала Потапу все свои прелести
    Настя Каменских в леопардовом купальнике показала Потапу все свои прелести
    Настя Каменских в леопардовом купальнике показала Потапу все свои прелести
    Настя Каменских в леопардовом купальнике показала Потапу все свои прелести
    Настя Каменских в леопардовом купальнике показала Потапу все свои прелести
    Настя Каменских в леопардовом купальнике показала Потапу все свои прелести
    Настя Каменских в леопардовом купальнике показала Потапу все свои прелести
    Настя Каменских в леопардовом купальнике показала Потапу все свои прелести
    Настя Каменских в леопардовом купальнике показала Потапу все свои прелести

    Между тем в комментариях Потап признался, что поправился во время медового месяца. «Нажрал опять в Турции. Но ничего, вся жизнь впереди», - заявил он. По внешнему виду Потапа у него не заметны лишние килограммы. Музыкант в прекрасной физической форме.

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    Настя Каменских певица Потап
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