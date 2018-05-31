День блондинок 2018: Яркие снимки красивых белокурых знаменитостей

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Дженнифер Лоуренс

Сегодня всем блондинкам разрешается поднять бокал шампанского, ведь у них праздник – сегодня отмечается Всемирный день блондинок

Сегодня, 31 мая белокурые красотки отмечают Международный день блондинок 2018. Главная цель праздника – опровергнуть миф о том, что обладательницы светлых волос глупые и несамостоятельные.

Основательницами праздника стали блондинки-адвокатессы из США. Их не устраивало то, что мужчины-адвокаты препятствовали карьерному росту, не воспринимали коллег серьезно, да и зарплату получали больше. Обидные шуточки в сторону блондинок заставили девушек бороться за свои права с помощью вот такого праздника.

Но есть и еще одна версия возникновения Дня блондинок. В 2001 году вышел фильм, который показал людям жизнь блондинки-Барби с другой стороны. Картина называлась «Блондинка в законе», а главная роль досталась голливудской красотке Риз Уизерспун. Кинолента очень понравилась зрителям, поэтому последний весенний день в США предложили посвятить блондинкам.

Несмотря на то, что праздник не является национальным и не отмечен красным цветом в календаре, его значимость не менее важна.

Ежедневно многие известные женщины-блондинки доказывают, что цвет волос совершенно не влияет на интеллект человека.

Среди самых известных светловолосых красавиц успешные актрисы София Вергара, Эмма Стоун, Шерон Стоун, Шарлиз Терон, Дженнифер Энистон, Оливия Уайлд, Кейт Хадсон, Дженнифер Лоуренс, Эмма Робертс и другие, а также талантливые певицы Гвен Стефани, Мадонна, Тейлор Свифт, Джессика Симпсон и Кэти Перри.

Джерело: joinfo.ua