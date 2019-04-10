Даша Трегубова призналась, почему рассталась с бойфрендом



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Даша Трегубова

Украинская артистка и телеведущая рассказала о своих отношениях с возлюбленным, которые длились три года

Актриса, телеведущая, продюсер, режиссер. За плечами Даши Трегубовой – множество проектов и более пятидесяти ролей. Сейчас она снимается в новом фильме - «Любимые дети».

«Я впервые играю маму очень взрослой девочки. Моей дочери Полине семь лет, а экранной – девятнадцать. Сначала подумала – ну ни фига себе! Дело в том, что по сценарию моя героиня родила очень-очень рано», – рассказала актриса о своей новой роли.

Свою личную жизнь Даша не очень любит обсуждать. СМИ писали, что у Трегубовой роман с художником-постановщиком. В интервью «Ранку з Україною» сама актриса призналась, что недавно ее отношения закончились.

«После развода у меня были отношения, которые длились почти 3 года. Но недавно они закончились. Это не связано с работой. В паре двое должны развиваться и делать это быстро. Я понимаю, что за моим темпом не многие могут успеть, но верю, что такие люди есть. И для меня очень важно не чувствовать момент, когда ты уже стоишь где-то и говоришь: «Ну что, полезли. Ну давай!» Сейчас я отдыхаю», – призналась Даша Трегубова .