День рождения экс-«Виа Гры» Надежды Грановской: лучшие фотосессии певицы

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Надежда Грановская (настоящая фамилия Мейхер) появилась на свет 10 апреля 1982 года

Надежда Грановская – певица, актриса и телеведущая, экс-солистка женской поп-группы «Виа Гра». Сегодня Надежда выступает с сольной программой, а также пишет тексты и музыку для собственных песен.

Биография Надежды Грановской достаточно интересна и необычна. Чтобы не уходить далеко от своей мечты стать балериной, Надежда поступила на факультет музыкального воспитания и хореографии. После успешного окончания учебы Надя переехала в Хмельницкий, чтобы начать работу в театре.

В 2000 году в город Хмельницкий, находящийся в 60-ти километрах от Волочиска, приезжает известный певец Валерий Меладзе. Грановская пробралась за кулисы и узнала, что брат Валерия, продюсер Константин Меладзе, набирает новую группу.

Несмотря на то что девушка никогда не занималась вокалом, она решила, что стоит попробовать пробиться в этот музыкальный коллектив. Она устроила себе фотосессию и отправила снимки в Киев. Константин Меладзе и продюсер Дмитрий Костюк пригласили Надю на кастинг, только вот посоветовали ей слегка похудеть.

Популярность к Грановской пришла сразу же после выхода первого клипа на композицию «Попытка №5». «ВиаГра» обрела бешеную популярность как в родной Украине, так и в России.

Песня в один момент оказалась на самых высоких строчках хит-парадов и была удостоена сразу двух престижных премий – «Золотой граммофон» и «Золотая гиря». Уже в течение того же 2000 года девушки выпустили семь песен, с которыми начали гастролировать по стране.

После ухода из «ВиаГры» певица решила сделать акцент на карьере телеведущей. Она узнаваема, популярна, востребована. Надя Грановская дает интервью о планах на будущее и не исключает своего возвращения на сцену, но в этом случае уже с сольным проектом.