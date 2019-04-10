  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    День рождения экс-«Виа Гры» Надежды Грановской: лучшие фотосессии певицы

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    День рождения экс-«Виа Гры» Надежды Грановской: лучшие фотосессии певицы
    theplace.ru

    Надежда Грановская (настоящая фамилия Мейхер) появилась на свет 10 апреля 1982 года

    Надежда Грановская – певица, актриса и телеведущая, экс-солистка женской поп-группы «Виа Гра». Сегодня Надежда выступает с сольной программой, а также пишет тексты и музыку для собственных песен.

    Биография Надежды Грановской достаточно интересна и необычна. Чтобы не уходить далеко от своей мечты стать балериной, Надежда поступила на факультет музыкального воспитания и хореографии. После успешного окончания учебы Надя переехала в Хмельницкий, чтобы начать работу в театре.

    В 2000 году в город Хмельницкий, находящийся в 60-ти километрах от Волочиска, приезжает известный певец Валерий Меладзе. Грановская пробралась за кулисы и узнала, что брат Валерия, продюсер Константин Меладзе, набирает новую группу.

    Несмотря на то что девушка никогда не занималась вокалом, она решила, что стоит попробовать пробиться в этот музыкальный коллектив. Она устроила себе фотосессию и отправила снимки в Киев. Константин Меладзе и продюсер Дмитрий Костюк пригласили Надю на кастинг, только вот посоветовали ей слегка похудеть.

    Популярность к Грановской пришла сразу же после выхода первого клипа на композицию «Попытка №5». «ВиаГра» обрела бешеную популярность как в родной Украине, так и в России.

    Песня в один момент оказалась на самых высоких строчках хит-парадов и была удостоена сразу двух престижных премий – «Золотой граммофон» и «Золотая гиря». Уже в течение того же 2000 года девушки выпустили семь песен, с которыми начали гастролировать по стране.

    1 з 34
    на весь екран згорнути
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    День рождения экс-«Виа Гры» Надежды Грановской: лучшие фотосессии певицы
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru

    После ухода из «ВиаГры» певица решила сделать акцент на карьере телеведущей. Она узнаваема, популярна, востребована. Надя Грановская дает интервью о планах на будущее и не исключает своего возвращения на сцену, но в этом случае уже с сольным проектом.

    Читайте також
    знаменитости фотография Киев актриса самые сексуальные певица День рождения будущее телеведущая
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ