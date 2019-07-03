Серена Уильямс станет крестной матерью сына Меган Маркл и принца Гарри



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Серена Уильмс и герцоги Сассекские

Вчера американская теннисистка Серена Уильямс вышла во второй круг Уимблдона, уверенно продвигаясь к своей цели - победе на турнире

Но в ближайшем будущем ей предстоит еще одна важная миссия - стать крестной мамой Арчи, сына Меган Маркл и принца Гарри.

Как утверждают британские СМИ, Меган выбрала на эту роль Серену как человека, с которым дружит десять лет, а также еще одну близкую подругу - стилиста Джессику Малруни. Что касается крестных отцов, ими станут давний друг Гарри Марк Дайер, а также общий друг Гарри и Меган, который их познакомил, - Маркус Андерсон, пишет журнал Hello!.

Сама церемония пройдет в субботу, 6 июля, в личной часовне королевы Елизаветы в Виндзорском замке и будет носить закрытый характер. Как ранее сообщал Scotch, на церемонии будут присутствовать всего 25 человек. Кроме этого, принц Гарри и Меган Маркл не собираются приглашать журналистов на крещение.

Также, супруги заявили, что не будут публиковать снимки сына в день крестин, а сделают это позже, как это уже было с фотоколом после родов. Решение герцогов Сассекских сохранить приватность, вызвало у британцев негодование.