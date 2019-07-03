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    Жизнь

    Ivasyuk in jazz: в Киеве споют песни Владимира Ивасюка

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    Ivasyuk in jazz: в Киеве споют песни Владимира Ивасюка

    Любимые песни Ивасюка зазвучат в современном творческом прочтении

    13 июля американская певица Брия Блессинг и украинский проект ShockolaD выступят с программой «Ivasyuk» в Caribbean Club Concert Hall. Музыканты представят легендарные композиции Владимира Ивасюка «Червона Рута», «Я піду в далекі гори», «Водограй» и многие другие в оригинальных джазовых аранжировках.

    Американская певица с украинской душой Брия Блессинг родилась в Техасе, а признание получила в Украине после участия в вокальном шоу «Голос страны-4». Ее музыка отражает любовь к Богу и жизни, которую она страстно выражает через различные музыкальные жанры: поп, джаз, кантри, рок. Певица гастролирует по Украине, в США, Канаде, Дании, Норвегии и Польши, а также активно участвует в благотворительных проектах.

    Проект ShockolaD в своем творчестве сочетает разные стили и постоянно импровизирует над звуками, мыслями, синтезом электроники и акустики. Основная идея проекта - сочетать различные культуры для создания нового музыкального мышления, поэтому они концентрируются на сотрудничестве с различными музыкантами из Украины и мира.

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