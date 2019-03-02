Дело на $50 миллионов: Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд



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Эмбер Херд

Депп и Херд развелись в 2017 году, заявив, что между ними нет вражды

Знаменитый американский актер Джонни Депп подал иск на Эмбер Херд за клевету. 55-летний актер намерен отсудить у бывшей жены 50 миллионов долларов, утверждая, что ее заявления о домашнем насилии со стороны Деппа - ложь с целью получить внимание прессы и поспособствовать карьерному росту.

Поводом для иска стала статья, написанная Эмбер для The Washington Post в декабре прошлого года. В ней 32-летняя актриса рассказала, как тяжело заявить о насилии в мире, где женщин за это подвергают травле. «Мисс Херд - не жертва домашнего насилия, она преступница. Она знала, как сработает ее обман: в результате лживых обвинений в адрес мистера Деппа мисс Херд стала любимицей движения #MeToo, первой актрисой, получившей звание борца за права человека при ООН, защитником прав женщин и амбассадором L'Oréal», - приводит цитаты из иска Джонни издание The Blast.

Депп и Херд развелись в 2017 году, заявив, что между ними нет вражды, Эмбер желает бывшему супругу только самого лучшего и пожертвует $7 миллионов, полученные при разводе, на благотворительность. В мае 2016 года Депп якобы напал на супругу, но актер полностью это отрицает: по его словам, после инцидента Эмбер видели без синяков на лице. Кроме того, через месяц после свадьбы Херд якобы кинула в мужа бутылку водки, после чего ему пришлось наложить швы.

Джерело: Super