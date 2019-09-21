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    Жизнь

    Деми Мур признала, что их брак с Эштоном Кутчером разрушил групповой секс

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    Деми Мур и Эштон Катчер - Деми Мур признала, что их брак с Эштоном Кутчером разрушил групповой секс
    Деми Мур и Эштон Катчер

    Подобный опыт размыл границы дозволенного и спровоцировал постоянные измены со стороны актера

    Деми Мур и Эштон Кутчер прожили в браке восемь лет, они поженились в 2005 году, а окончательно расстались в 2013-м. Спустя почти шесть лет знаменитая актриса решила приоткрыть завесу тайны и рассказать, почему же супружеская жизнь не принесла им счастье.

    По мнению Деми Мур, виной всему интимная составляющая брака. Супруг дважды предлагал ей секс втроем, и она соглашалась, чтобы доказать свою любовь.

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    Деми Мур признала, что их брак с Эштоном Кутчером разрушил групповой секс
    Деми Мур признала, что их брак с Эштоном Кутчером разрушил групповой секс
    Деми Мур признала, что их брак с Эштоном Кутчером разрушил групповой секс
    Деми Мур признала, что их брак с Эштоном Кутчером разрушил групповой секс
    Деми Мур признала, что их брак с Эштоном Кутчером разрушил групповой секс
    Деми Мур признала, что их брак с Эштоном Кутчером разрушил групповой секс
    Деми Мур признала, что их брак с Эштоном Кутчером разрушил групповой секс
    Деми Мур признала, что их брак с Эштоном Кутчером разрушил групповой секс
    Деми Мур признала, что их брак с Эштоном Кутчером разрушил групповой секс
    Деми Мур признала, что их брак с Эштоном Кутчером разрушил групповой секс
    Деми Мур признала, что их брак с Эштоном Кутчером разрушил групповой секс
    Деми Мур признала, что их брак с Эштоном Кутчером разрушил групповой секс
    Деми Мур признала, что их брак с Эштоном Кутчером разрушил групповой секс
    Деми Мур признала, что их брак с Эштоном Кутчером разрушил групповой секс
    Деми Мур признала, что их брак с Эштоном Кутчером разрушил групповой секс
    Деми Мур признала, что их брак с Эштоном Кутчером разрушил групповой секс
    Деми Мур признала, что их брак с Эштоном Кутчером разрушил групповой секс

    «Показать ему, какой классной и веселой я могу быть», – пишет в своей книге «Наизнанку» 55-летняя актриса.

    В своих мемуарах Деми Мур признается, что спустя годы сожалеет о данном опыте и считает его ошибкой. В первую очередь потому, что это размывает границы отношений и провоцирует измены.

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    актриса
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