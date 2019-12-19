День Святого Николая: история, традиции и приметы
День святого Николая - праздник волшебства и доброты
В Украине День святого Николая-чудотворца отмечается ежегодно 19 декабря. Этот праздник с нетерпением ждут все дети, ведь традиционно «святой Николай» оставляет под подушкой сладости и подарки. Но ситуация с этим праздником немного интереснее, ведь его история и традиции уходят далеко в прошлое.
День святого Николая: история праздника
Святитель Николай или, как его еще называют, Николай Чудотворец, Николай Угодник – римский христианский священник греческого происхождения, епископ Мирский, который жил в III-IV веках. Святой Николай по легендам совершил множество чудес при жизни и после смерти.
Известна история о том, как Николай Чудотворец обеспечил приданое трем дочерям из бедной семьи, тайно подбрасывая в их дом кошельки с деньгами, и таким образом спас девушек от позора и несчастной доли. Другая история гласит, что Святитель Николай спас безвинно осужденных на казнь людей, остановив палача с занесенным над их головами мечом. Помощь святого Николая спасла жителей города Миры от тяжкого голода, когда он явился во сне одному итальянскому купцу, дал ему деньги и попросил приплыть в Миры с зерном.
Первые упоминания о почитании святого Николая датируются VI веком, когда император Юстиниан I построил в честь Николая Угодника церковь в Константинополе. Позже почитание святого Николая стало популярно в восточно-христианских церквях, Греции, Италии, Германии, Украине, России, Болгарии и других странах. В Украине в честь святого был назван город Николаев.
Традиции праздника
Приятные и радостные традиции празднования дня святого Николая дошли и до наших дней. Святой Николай почитается как чудотворец, считается покровителем моряков, путешественников, обездоленных, сирот, заключенных, а также детей.
Главная традиция празднования дня святого Николая 2018 в Украине и других странах – это, конечно же, подарки, которые дети находят в обуви, чулках или у себя под подушкой в этот день. Считается, что ночью в канун праздника 19 декабря Николай Чудотворец тихонько подкладывает подарки добрым и послушным детям. Потому ребятишки верят в чудеса и особенно ждут праздник святого Николая.
Следуя доброй традиции, вы также можете сделать приятный сюрприз не только ребенку, но и своим родным и любимым людям, тихонько подложив под подушку подарок в ночь на святого Николая.
Еще одна красивая и радостная традиция, когда отмечают день святого Николая 2018 – это открытие новогодней елки по всем городам страны. В этот день устраиваются гуляния, концерты, ярмарки и благотворительные мероприятия, на которых одаривают подарками детей-сирот и малоимущих людей.
Главные приметы этого дня
- Если зима до дня Николая след заметет, дороге не стоять.
- Если на Михайлов день зима закует, то на Николая раскует.
- Если на Николая выпадет иней, в следующем году будет хороший урожай.
- Какой день на Николая Зимнего, такой будет и на Николая Летнего, 22 мая.
Что подарить детям на День святого Николая
Тем, у кого есть собственные малыши, обязательно нужно в ночь с 18 на 19 декабря превратиться в чудотворца. Даже если в вашей семье еще не заведено праздновать День святого Николая, детям новая традиция, несомненно, понравится.
Заранее познакомьте ребят с легендой о добром святом, акцентируете внимание на бескорыстии его деятельности. Так дети поймут, что творить добро и дарить подарки не менее приятно, чем их получать. Поверьте, наблюдать за выражением только что проснувшегося малыша, нашедшего под подушкой сюрприз, - истинное удовольствие. В такие минуты понимаешь, что именно ради этих счастливых глаз и стоит жить. Многие привносят в ожидание Николая и воспитательный момент. Ведь непослушным озорникам Николай вместо сладостей может положить под подушку прутик.
Думая, что подарить ребенку, не забывайте о добром начале этого праздника. Исключаются военные игрушки, оружие, агрессивные игры.
Возможные варианты подарков:
- сладости;
- настольные игры;
- конструктор;
- книги;
- билеты на новогоднее представление.
Но самое главное в этот день - домашнее тепло, уют и ласка. Пусть ребенок запоминает атмосферу дома и семьи, которую потом передаст по наследству.
Если вы решили подарить одежду, не забудьте в кармашек положить конфеты - такая находка станет маленьким чудом для малыша. Любые наборы для творчества тоже будут уместны в этот день.