День Святого Николая: история, традиции и приметы

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День святого Николая - праздник волшебства и доброты

В Украине День святого Николая-чудотворца отмечается ежегодно 19 декабря. Этот праздник с нетерпением ждут все дети, ведь традиционно «святой Николай» оставляет под подушкой сладости и подарки. Но ситуация с этим праздником немного интереснее, ведь его история и традиции уходят далеко в прошлое.

День святого Николая: история праздника

Святитель Николай или, как его еще называют, Николай Чудотворец, Николай Угодник – римский христианский священник греческого происхождения, епископ Мирский, который жил в III-IV веках. Святой Николай по легендам совершил множество чудес при жизни и после смерти.

Известна история о том, как Николай Чудотворец обеспечил приданое трем дочерям из бедной семьи, тайно подбрасывая в их дом кошельки с деньгами, и таким образом спас девушек от позора и несчастной доли. Другая история гласит, что Святитель Николай спас безвинно осужденных на казнь людей, остановив палача с занесенным над их головами мечом. Помощь святого Николая спасла жителей города Миры от тяжкого голода, когда он явился во сне одному итальянскому купцу, дал ему деньги и попросил приплыть в Миры с зерном.

Первые упоминания о почитании святого Николая датируются VI веком, когда император Юстиниан I построил в честь Николая Угодника церковь в Константинополе. Позже почитание святого Николая стало популярно в восточно-христианских церквях, Греции, Италии, Германии, Украине, России, Болгарии и других странах. В Украине в честь святого был назван город Николаев.

Традиции праздника

Приятные и радостные традиции празднования дня святого Николая дошли и до наших дней. Святой Николай почитается как чудотворец, считается покровителем моряков, путешественников, обездоленных, сирот, заключенных, а также детей.

Главная традиция празднования дня святого Николая 2018 в Украине и других странах – это, конечно же, подарки, которые дети находят в обуви, чулках или у себя под подушкой в этот день. Считается, что ночью в канун праздника 19 декабря Николай Чудотворец тихонько подкладывает подарки добрым и послушным детям. Потому ребятишки верят в чудеса и особенно ждут праздник святого Николая.

Следуя доброй традиции, вы также можете сделать приятный сюрприз не только ребенку, но и своим родным и любимым людям, тихонько подложив под подушку подарок в ночь на святого Николая.

Еще одна красивая и радостная традиция, когда отмечают день святого Николая 2018 – это открытие новогодней елки по всем городам страны. В этот день устраиваются гуляния, концерты, ярмарки и благотворительные мероприятия, на которых одаривают подарками детей-сирот и малоимущих людей.

Главные приметы этого дня

Если зима до дня Николая след заметет, дороге не стоять.

Если на Михайлов день зима закует, то на Николая раскует.

Если на Николая выпадет иней, в следующем году будет хороший урожай.

Какой день на Николая Зимнего, такой будет и на Николая Летнего, 22 мая.

Что подарить детям на День святого Николая

Тем, у кого есть собственные малыши, обязательно нужно в ночь с 18 на 19 декабря превратиться в чудотворца. Даже если в вашей семье еще не заведено праздновать День святого Николая, детям новая традиция, несомненно, понравится.

Заранее познакомьте ребят с легендой о добром святом, акцентируете внимание на бескорыстии его деятельности. Так дети поймут, что творить добро и дарить подарки не менее приятно, чем их получать. Поверьте, наблюдать за выражением только что проснувшегося малыша, нашедшего под подушкой сюрприз, - истинное удовольствие. В такие минуты понимаешь, что именно ради этих счастливых глаз и стоит жить. Многие привносят в ожидание Николая и воспитательный момент. Ведь непослушным озорникам Николай вместо сладостей может положить под подушку прутик.

Думая, что подарить ребенку, не забывайте о добром начале этого праздника. Исключаются военные игрушки, оружие, агрессивные игры.

Возможные варианты подарков:

сладости;

настольные игры;

конструктор;

книги;

билеты на новогоднее представление.

Но самое главное в этот день - домашнее тепло, уют и ласка. Пусть ребенок запоминает атмосферу дома и семьи, которую потом передаст по наследству.

Если вы решили подарить одежду, не забудьте в кармашек положить конфеты - такая находка станет маленьким чудом для малыша. Любые наборы для творчества тоже будут уместны в этот день.