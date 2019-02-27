Николай Костер-Вальдау снялся в стильном фотосете для GQ



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Николай Костер-Вальдау

Актер примерил стильный серый костюм на обложке нового выпуска немецкого журнала

Николай Костер-Вальдау принял участие в элегантной фотосессии и рассказал в интервью о том, как «Игра престолов» резонирует с реальностью, и о своих сомнениях в том, что канал HBO действительно снял несколько разных концовок шоу.

По заявлениям создателей сериала, съемочная группа сделала все возможное, чтобы зрители и журналисты не узнали никаких спойлеров о заключительном сезоне «Игры престолов». Издание GQ поинтересовалось у Николая Костера-Вальдау, действительно ли актеры не знают, какой финал будет ждать поклонников. «Я сомневаюсь в этом. Производственный бюджет прошлого сезона был очень высок, и было бы просто сумасшествием увеличивать его еще больше только ради того, чтобы кого-то запутать», – предположил он.

Однако фанаты действительно готовы на многое, чтобы уже сейчас узнать подробности, и кому-то из них повезло быть членов семьи одного из актеров шоу, как, например, маме Мэйси Уильямс, прочитавшей сценарий, или Лесли Роуз, которой о финале рассказал ее супруг Кит Харингтон. Николаю не пришлось сталкиваться с подобными проблемами. «Никто из моих близких не смотрел сериал. Ни одного эпизода. Моя жена и мама как-то говорили, что хотят посмотреть первый сезон вместе со мной, но я не верю, что это случится», – признался актер.

Джордж Мартин как-то упоминал, что Джейме Ланнистер прошел долгий путь, развиваясь личностно и эмоционально. Многие задумывались, сколько хороших дел нужно совершить герою, чтобы искупить свою вину, и Николай отметил, как события в романе резонируют с реальностью:

«Я думаю, Джордж Мартин решает очень актуальную проблему. Мы так сильно осуждаем друг друга даже за слова, сказанные 20 лет назад, за которые уже извинялись. Мы просто люди, движимые эмоциями, полные сомнений, принимающие неправильные решения. Никто не прощает друг друга в социальных сетях. Сейчас на людей разворачивается охота даже из-за сравнительно небольших или давних проступков. Все было бы по-другому, сиди мы друг напротив друга и обсуждая проблемы. Когда вы стоите лицом к лицу, когда вы уже знакомы, вам захочется понять другого и простить ему ошибки», – рассудил актер.

Джерело: popcornnews