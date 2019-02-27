Орландо Блум сделал предложение руки и сердца Кэти Перри в вертолете



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Кэти Перри

Певица поделилась деталями своей помолвки, которая состоялась в День всех влюбленных

Знаменитая американская певица Кэти Перри стала очередной звездной гостьей в вечернем шоу Джимми Киммела, где наконец раскрыла детали своей помолвки с актером Орландо Блумом. Оказалось, что 14 февраля после романтического ужина певица думала, что актер поведет ее куда-нибудь на выставку.

Однако Блум привел ее к вертолету. «Очень по-холостяцки», - заметил ведущий. «О да, я рада, что после этого мне не надо было идти на это шоу», - рассмеялась Перри. «На самом деле все было очень мило. Он попросил меня стать его женой в вертолете».

Однако, как оказалось, не все прошло так гладко. В вертолете они пили шампанское и, чтобы отвлечь внимание певицы от коробочки с кольцом, которую прятал в кармане, Блум дал ей письмо с признаниями в любви. «Пока я читала письмо, я услышала звук разбивающейся бутылки с шампанским, оно было повсюду», — рассказала она.

Орландо пытался незаметно извлечь коробочку, которая была слишком велика для его кармана, и задел локтем бутылку. Однако Кэти все равно согласилась стать его женой.

На вопрос ведущего, кто выбирал кольцо, певица призналась, что высказала жениху свои пожелания.



