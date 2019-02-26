  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Слава Каминская похвасталась роскошной фигурой на отдыхе в ОАЭ

    • Розсилка
    Слава Каминская - Слава Каминская похвасталась роскошной фигурой на отдыхе в ОАЭ
    Слава Каминская
    instagram.com/babaslavka

    Солистка группы «Неангелы» наслаждается семейным отдыхом

    Известная украинская певица сбежала из холодного Киева в Абу-Даби. 

    Слава Каминская активно делится снимками с отдыха и рассказывает, как проводит время с семьей.

    Сексапильная артистка уже успела продемонстрировать несколько пляжных луков и собрать сотни комплиментов лайков в соцсети.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Слава Каминская похвасталась роскошной фигурой на отдыхе в ОАЭ
    Слава Каминская похвасталась роскошной фигурой на отдыхе в ОАЭ
    Слава Каминская похвасталась роскошной фигурой на отдыхе в ОАЭ
    Слава Каминская похвасталась роскошной фигурой на отдыхе в ОАЭ
    Слава Каминская похвасталась роскошной фигурой на отдыхе в ОАЭ
    Слава Каминская похвасталась роскошной фигурой на отдыхе в ОАЭ
    instagram.com/babaslavka

    В одной из подписей к снимкам, Слава Каминская отметила, что несмотря на то, ей приходится следить за фигурой, она очень любит вкусно покушать.

    Читайте також
    образ жизни самые сексуальные певица отдых за границей семья Слава Каминская
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ