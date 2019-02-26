Слава Каминская похвасталась роскошной фигурой на отдыхе в ОАЭ
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Слава Каминская
instagram.com/babaslavka
Солистка группы «Неангелы» наслаждается семейным отдыхом
Известная украинская певица сбежала из холодного Киева в Абу-Даби.
Слава Каминская активно делится снимками с отдыха и рассказывает, как проводит время с семьей.
Сексапильная артистка уже успела продемонстрировать несколько пляжных луков и собрать сотни комплиментов лайков в соцсети.
instagram.com/babaslavka
В одной из подписей к снимкам, Слава Каминская отметила, что несмотря на то, ей приходится следить за фигурой, она очень любит вкусно покушать.