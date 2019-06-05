  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Дети Дональда Трампа опозорились в Букингемском дворце

    • Розсилка
    Дети Дональда Трампа опозорились в Букингемском дворце

    Британцы возмутились выходке наследников президента

    В трехдневном визите Дональда Трампа в Великобританию его сопровождают не только супруга Меланья, но и дети. Сыновья и дочери президента США и нарушили одно из дворцовых правил.

    37-летняя дочь американского лидера Иванка Трамп поделилась серией фотографий, сделанных в Букингемском дворце. Один из снимков привлек особое внимание ее подписчиков.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Дети Дональда Трампа опозорились в Букингемском дворце
    Дети Дональда Трампа опозорились в Букингемском дворце
    Дети Дональда Трампа опозорились в Букингемском дворце
    Дети Дональда Трампа опозорились в Букингемском дворце
    Дети Дональда Трампа опозорились в Букингемском дворце
    Дети Дональда Трампа опозорились в Букингемском дворце
    Дети Дональда Трампа опозорились в Букингемском дворце
    Дети Дональда Трампа опозорились в Букингемском дворце
    Дети Дональда Трампа опозорились в Букингемском дворце

    На фотографии изображены Дональд Трамп-младший, Эрик Трамп и его жена Лара, Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером и Тиффани Трамп. Все они стоят на фоне одного из коридоров дворца, а над головой Тиффани висит золотая табличка с лаконичной надписью: «Не фотографировать».

     «Рад видеть, что вы проигнорировали такую мелочь, как запрещающий знак», «Неужели вы не прочитали табличку?» – возмутились фолловеры в Instagram.

    дети Иванка Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ