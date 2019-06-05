Дети Дональда Трампа опозорились в Букингемском дворце



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Британцы возмутились выходке наследников президента

В трехдневном визите Дональда Трампа в Великобританию его сопровождают не только супруга Меланья, но и дети. Сыновья и дочери президента США и нарушили одно из дворцовых правил.

37-летняя дочь американского лидера Иванка Трамп поделилась серией фотографий, сделанных в Букингемском дворце. Один из снимков привлек особое внимание ее подписчиков.

На фотографии изображены Дональд Трамп-младший, Эрик Трамп и его жена Лара, Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером и Тиффани Трамп. Все они стоят на фоне одного из коридоров дворца, а над головой Тиффани висит золотая табличка с лаконичной надписью: «Не фотографировать».

«Рад видеть, что вы проигнорировали такую мелочь, как запрещающий знак», «Неужели вы не прочитали табличку?» – возмутились фолловеры в Instagram.