Дети Гордона. Алеся Бацман показала редкое семейное фото

Журналистка порадовала подписчиков ярким фото

Жена ведущего и блогера Дмитрия Гордона, журналистка Алеся Бацман, в своем Инстаграме показала яркую семейную фотографию.

Звезда сфотографировалась с шестью детьми мужа. На фото изображены Дмитрий и Алеся вместе с двумя общими детьми: Сантой и Алисой. Лицо самой младшей дочери, Лианы, супруги скрывают. Также с ними позировали дети Гордона от брака с Еленой Сербиной: Ростислав, Дмитрий, Елизавета и Лев.

К слову, семейство Гордонов собралось вместе для того, чтобы отпраздновать день рождения сына Дмитрия – Льва. Парню исполнилось 20 лет.

instagram.com/alesiabatsman/

«Лев, с днем рождения! Пусть сбываются все мечты! У тебя прекрасные цели, и ты обязательно получишь то, что задумал», – поздравила Алеся сына Дмитрия.

Фанаты семейства отметили, что дети очень похожи на своего папу. Кроме того, они присоединились к поздравлениям и написали немало приятных слов Льву.

Ранее Гордон-младший впервые показал свою избранницу.

Парень в США строит карьеру композитора и уже четыре года встречается с девушкой из Украины.

«Я с ней говорил перед тем, как мы будем записывать интервью, поэтому она просила ее не выставлять на первый план», – сказал Дмитрий.