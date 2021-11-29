Дети Гордона. Алеся Бацман показала редкое семейное фото
Журналистка порадовала подписчиков ярким фото
Жена ведущего и блогера Дмитрия Гордона, журналистка Алеся Бацман, в своем Инстаграме показала яркую семейную фотографию.
Звезда сфотографировалась с шестью детьми мужа. На фото изображены Дмитрий и Алеся вместе с двумя общими детьми: Сантой и Алисой. Лицо самой младшей дочери, Лианы, супруги скрывают. Также с ними позировали дети Гордона от брака с Еленой Сербиной: Ростислав, Дмитрий, Елизавета и Лев.
К слову, семейство Гордонов собралось вместе для того, чтобы отпраздновать день рождения сына Дмитрия – Льва. Парню исполнилось 20 лет.
«Лев, с днем рождения! Пусть сбываются все мечты! У тебя прекрасные цели, и ты обязательно получишь то, что задумал», – поздравила Алеся сына Дмитрия.
Фанаты семейства отметили, что дети очень похожи на своего папу. Кроме того, они присоединились к поздравлениям и написали немало приятных слов Льву.
Ранее Гордон-младший впервые показал свою избранницу.
Парень в США строит карьеру композитора и уже четыре года встречается с девушкой из Украины.
«Я с ней говорил перед тем, как мы будем записывать интервью, поэтому она просила ее не выставлять на первый план», – сказал Дмитрий.