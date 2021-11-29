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    Дети Гордона. Алеся Бацман показала редкое семейное фото

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    Дети Гордона. Алеся Бацман показала редкое семейное фото
    instagram.com/alesiabatsman/

    Журналистка порадовала подписчиков ярким фото

    Жена ведущего и блогера Дмитрия Гордона, журналистка Алеся Бацман, в своем Инстаграме показала яркую семейную фотографию.

    Звезда сфотографировалась с шестью детьми мужа. На фото изображены Дмитрий и Алеся вместе с двумя общими детьми: Сантой и Алисой. Лицо самой младшей дочери, Лианы, супруги скрывают. Также с ними позировали дети Гордона от брака с Еленой Сербиной: Ростислав, Дмитрий, Елизавета и Лев.

    К слову, семейство Гордонов собралось вместе для того, чтобы отпраздновать день рождения сына Дмитрия – Льва. Парню исполнилось 20 лет.

    instagram.com/alesiabatsman/
    instagram.com/alesiabatsman/

    «Лев, с днем рождения! Пусть сбываются все мечты! У тебя прекрасные цели, и ты обязательно получишь то, что задумал», – поздравила Алеся сына Дмитрия.

    Фанаты семейства отметили, что дети очень похожи на своего папу. Кроме того, они присоединились к поздравлениям и написали немало приятных слов Льву.

    Ранее Гордон-младший впервые показал свою избранницу.

    Парень в США строит карьеру композитора и уже четыре года встречается с девушкой из Украины.

    «Я с ней говорил перед тем, как мы будем записывать интервью, поэтому она просила ее не выставлять на первый план», – сказал Дмитрий.

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес
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    Дети Гордона. Алеся Бацман показала редкое семейное фото