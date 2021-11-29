Джамала вспомнила, как впервые призналась в любви и получила виноградом в лицо

Курьезный случай произошел в школе

Популярная украинская певица Джаама выступила в финале шоу «Танцы со звездами». Звезда представила на паркете свою новую песню «Потайки».

«Песня о том, как важно, чтобы вы не теряли себя. Это одна из самых смелых песен, которые я писала. На это меня подтолкнули именно танцы», – поделилась Джа.

Кроме этого, звезда рассказала об одном неприятном инциденте, который случился с ней еще в школе. Будущая исполнительница тогда впервые в жизни призналась парню в любви. Впрочем, он поступил с Джамалой ужасно. Он ударил ее виноградом.

«Я впервые призналась в школе парню, который мне нравился. Я получила виноградом прямо в лицо. Но за что, за то, что я открылась? За то, что я была искренней? За то, что я была откровенная, честная? Я дура? Я не такая? Я не рассказывала эту историю родителям. Мне было очень стыдно», – поделилась артистка.

Ранее Джамала в своем Инстаграме опубликовала дерзкие фото с уикенда в Италии. Артистка вместе с мужем посетили посетили античный город Помпеи, для прогулки по которому певица выбрала слишком эпатажный образ. Она надела кожаное мини-платье, ботфорты и колготы в сеточку.

По словам певицы, они с любимым Бекиром планировали подняться на вулкан Везувий, однако их планы внезапно изменились. Похоже, это к лучшему, ведь даже в древнем городе Джамала чувствовала себя не слишком комфортно из-за экстремальной длины платья.