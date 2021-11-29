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    Дзидзьо рассказал, что больше всего волнует его маму

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    Дзидзьо рассказал, что больше всего волнует его маму
    Фото из открытых источников

    Когда пройдёт откровенный разговор с мамой артиста

    Фронтмену группы «DZIDZO» – Михаилу Хоме в этом году исполнилось 37 лет. Свои именины артист провел на премьере двух своих песен. Так же на этой премьере в рамках шоу «Світське життя» Михаил поделился, что его мама сделала певцу сюрприз и прилетела из Португалии.

    Катерина Осадчая поинтересовалась, что же мама подарила Михаилу и по словам певца, мама привезла огромное количество еды и португальской в том числе.

    Так же ведущая узнала у Михаила о том, как его мама реагирует на все сплетни: «В последнее время все наши разговоры начинаются с того, что мама говорит, что мне пора заводить ребенка. Я всегда откладывал этот разговор, но тут мама приехала сама и не отвертеться никак».

    Ранее Дзидзьо в программе «Звездный путь» признался, что именно он был инициатором развода с певицей Славия. Он рассказал, как поделил имущество с бывшей женой.

    Также Дзидзьо рассказал, как Ада Роговцева довела его до слез.

    Украинская певица Славия в программе «Светская жизнь» заявила, что между ее экс-супругом, певцом Dzidzio и украинской певицей Ольгой Цибульской не было романа.

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    Теги: знаменитости артист время
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    Дзидзьо рассказал, что больше всего волнует его маму