Дзидзьо рассказал, что больше всего волнует его маму

Когда пройдёт откровенный разговор с мамой артиста

Фронтмену группы «DZIDZO» – Михаилу Хоме в этом году исполнилось 37 лет. Свои именины артист провел на премьере двух своих песен. Так же на этой премьере в рамках шоу «Світське життя» Михаил поделился, что его мама сделала певцу сюрприз и прилетела из Португалии.

Катерина Осадчая поинтересовалась, что же мама подарила Михаилу и по словам певца, мама привезла огромное количество еды и португальской в том числе.

Так же ведущая узнала у Михаила о том, как его мама реагирует на все сплетни: «В последнее время все наши разговоры начинаются с того, что мама говорит, что мне пора заводить ребенка. Я всегда откладывал этот разговор, но тут мама приехала сама и не отвертеться никак».

Ранее Дзидзьо в программе «Звездный путь» признался, что именно он был инициатором развода с певицей Славия. Он рассказал, как поделил имущество с бывшей женой.

Также Дзидзьо рассказал, как Ада Роговцева довела его до слез.

Украинская певица Славия в программе «Светская жизнь» заявила, что между ее экс-супругом, певцом Dzidzio и украинской певицей Ольгой Цибульской не было романа.

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