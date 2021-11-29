«1+1» нашел замену Тине Кароль

Организаторы обновили состав вокального шоу

Стали известны имена обновленного состава тренеров проекта «Голос страны». Ими стали топовые украинские звезды: Потап, Оля Полякова, Надя Дорофеева и фронтмен группы «Океан Эльзи» Святослав Вакарчук.

Впервые в роли тренера на главной сцене страны появится поп-дива украинского шоу-бизнеса Оля Полякова. Она заменит многолетнюю тренершу шоу Тину Кароль, которая занимала красное кресло в 2013 и с 2015 до 2021.

Радостной новостью поделился в своем Фейсбуке Михаил Ясинский - продюсер Оли Поляковой.

facebook.com/mikeyasinskiy

«Поздравляю нашу девочку!», «Это место давно ждало ее», «Это наверное единственное шоу где Оля еще не участвовала», «Круто!», «Это человек с душой, характером ну и настоящим голосом!», «Как же это прекрасно!», «Это мечта!», - пишут в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

«У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.