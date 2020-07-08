  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Дэвид Бекхэм разругался с женой из-за нестильного кардигана (фото)

    • Розсилка
    45-летний футболист Дэвид Бекхэм и 46-летняя дизайнер одежды Виктория Бекхэм - Дэвид Бекхэм разругался с женой из-за нестильного кардигана (фото)
    45-летний футболист Дэвид Бекхэм и 46-летняя дизайнер одежды Виктория Бекхэм
    instagram.com/davidbeckham

    Поклонники высказали футболисту слова поддержки

    45-летний футболист Дэвид Бекхэм повздорил с женой. 46-летняя Виктория Бекхэм  раскритиковала его внешний вид.

    Владелица собственного бренда не устает признаваться в любви к моде и давать фэшн-советы. Виктория помогает выбирать мужу модные образы. Дэвид прислушивается к советам жены.

    Виктория призналась, что ей не нравится новый стиль супруга. По ее мнению, Дэвид стал выглядеть старше своего возраста. Дизайнеру не понравились причудливые шляпы, которые он носит. В этот раз знаменитая британка пришла в ярость из-за пестрого кардигана.

    screenshot_6_38
    instagram.com/davidbeckham/

    Дэвид опубликовал кадр с прогулки по окрестностям Котсволда, графство Глостершир. Футболист позировал в бежевых вельветовых брюках, футболке-поло цвета хаки и белых кроссовках. Сверху Дэвид накинул ярко-красный кардиган, украшенный ярким принтом. «Прекрасный день. Виктория не в восторге от моего кардигана, но мне он нравится», - подписал снимок Дэвид.

    Поклонники высказали футболисту слова поддержки. «Отличный свитер», «Свитер прекрасен, как и ты», «Кардиган отлично сочетается с природой», - заверили фолловеры.

     Читайте также: Ворующий чужие трусы кот едва не стал причиной развода семейной пары
    кот стиль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ