Дэвид Бекхэм разругался с женой из-за нестильного кардигана (фото)
Поклонники высказали футболисту слова поддержки
45-летний футболист Дэвид Бекхэм повздорил с женой. 46-летняя Виктория Бекхэм раскритиковала его внешний вид.
Владелица собственного бренда не устает признаваться в любви к моде и давать фэшн-советы. Виктория помогает выбирать мужу модные образы. Дэвид прислушивается к советам жены.
Виктория призналась, что ей не нравится новый стиль супруга. По ее мнению, Дэвид стал выглядеть старше своего возраста. Дизайнеру не понравились причудливые шляпы, которые он носит. В этот раз знаменитая британка пришла в ярость из-за пестрого кардигана.
Дэвид опубликовал кадр с прогулки по окрестностям Котсволда, графство Глостершир. Футболист позировал в бежевых вельветовых брюках, футболке-поло цвета хаки и белых кроссовках. Сверху Дэвид накинул ярко-красный кардиган, украшенный ярким принтом. «Прекрасный день. Виктория не в восторге от моего кардигана, но мне он нравится», - подписал снимок Дэвид.
Поклонники высказали футболисту слова поддержки. «Отличный свитер», «Свитер прекрасен, как и ты», «Кардиган отлично сочетается с природой», - заверили фолловеры.