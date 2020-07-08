Дэвид Бекхэм разругался с женой из-за нестильного кардигана (фото)



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45-летний футболист Дэвид Бекхэм и 46-летняя дизайнер одежды Виктория Бекхэм instagram.com/davidbeckham

Поклонники высказали футболисту слова поддержки

45-летний футболист Дэвид Бекхэм повздорил с женой. 46-летняя Виктория Бекхэм раскритиковала его внешний вид.

Владелица собственного бренда не устает признаваться в любви к моде и давать фэшн-советы. Виктория помогает выбирать мужу модные образы. Дэвид прислушивается к советам жены.

Виктория призналась, что ей не нравится новый стиль супруга. По ее мнению, Дэвид стал выглядеть старше своего возраста. Дизайнеру не понравились причудливые шляпы, которые он носит. В этот раз знаменитая британка пришла в ярость из-за пестрого кардигана.

instagram.com/davidbeckham/

Дэвид опубликовал кадр с прогулки по окрестностям Котсволда, графство Глостершир. Футболист позировал в бежевых вельветовых брюках, футболке-поло цвета хаки и белых кроссовках. Сверху Дэвид накинул ярко-красный кардиган, украшенный ярким принтом. «Прекрасный день. Виктория не в восторге от моего кардигана, но мне он нравится», - подписал снимок Дэвид.

Поклонники высказали футболисту слова поддержки. «Отличный свитер», «Свитер прекрасен, как и ты», «Кардиган отлично сочетается с природой», - заверили фолловеры.

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