Середа, 25 листопада 2026 року, мине під впливом спадного Місяця у знаку Близнюків. Після повні, яка відбулася напередодні, увага поступово зміщуватиметься від емоційної кульмінації до осмислення подій, отриманої інформації та результатів попередніх рішень. У центрі можуть опинитися переговори, новини, документи, навчання й питання, які потребують додаткових пояснень.

Водночас день матиме досить мінливий астрологічний фон. Гармонійний аспект Сонця з Плутоном сприятиме зосередженості та глибшому аналізу, однак опозиція Сонця до Урана наприкінці доби символічно пов'язана з несподіваними поворотами, прагненням до свободи й небажанням миритися з обмеженнями. Тому важливо не чіплятися за застарілі плани, але й не руйнувати їх під впливом миттєвого імпульсу. Гнучкість і готовність перевіряти факти стануть головними помічниками.

🪐 Астрологічна картина дня

Сонце перебуватиме у Стрільці, а Місяць – у Близнюках. Станом на 14:00 за київським часом Сонце розташовуватиметься приблизно на 3°14′ Стрільця, Місяць – на 15°37′ Близнюків. Ця вісь символічно поєднує прагнення до широкого погляду на світ із потребою збирати конкретну інформацію, ставити запитання та перевіряти різні точки зору.

Меркурій перебуватиме у Скорпіоні, сприяючи уважному аналізу й пошуку прихованих деталей. Венера у Терезах акцентуватиме теми партнерства, дипломатії та взаємності. Марс завершуватиме перебування у Леві, а Юпітер продовжуватиме рух цим самим знаком. Сатурн і Нептун в Овні, Уран у Близнюках рухатимуться ретроградно, Плутон у Водолії – директно. Наприкінці доби Марс перейде до Діви, зміщуючи символічний акцент від демонстрації сили до практичності, організації та уваги до деталей.

Планетарні положення наведено для 14:00 за київським часом. Градуси округлено до хвилин.

Головні аспекти та їхнє символічне значення

02:10 – секстиль Місяця із Сатурном. Аспект пов'язують із дисципліною, відповідальністю та здатністю спокійно розв'язувати практичні питання. Може бути легше зосередитися на обов'язках і дотримуватися домовленостей.

Аспект пов'язують із дисципліною, відповідальністю та здатністю спокійно розв'язувати практичні питання. Може бути легше зосередитися на обов'язках і дотримуватися домовленостей. 11:58 – квінконс Місяця з Меркурієм. Може виникнути невідповідність між емоційною реакцією та логічними аргументами. Варто уточнювати формулювання й не робити висновків, не розібравшись у деталях.

Може виникнути невідповідність між емоційною реакцією та логічними аргументами. Варто уточнювати формулювання й не робити висновків, не розібравшись у деталях. 19:27 – секстиль Сонця з Плутоном. Символічно сприяє глибокому аналізу, концентрації та пошуку рішень у складних ситуаціях. Можна повернутися до питання, яке потребує не поверхового, а ґрунтовного підходу.

Символічно сприяє глибокому аналізу, концентрації та пошуку рішень у складних ситуаціях. Можна повернутися до питання, яке потребує не поверхового, а ґрунтовного підходу. 26 листопада, 00:41 – опозиція Сонця з Ураном. Точний аспект відбудеться вже після опівночі за київським часом. Його вплив відчуватиметься наприкінці 25 листопада: можливі несподівані новини, зміна планів або бажання звільнитися від обмежень.

Точний аспект відбудеться вже після опівночі за київським часом. Його вплив відчуватиметься наприкінці 25 листопада: можливі несподівані новини, зміна планів або бажання звільнитися від обмежень. 26 листопада, 01:37 – перехід Марса до Діви. Зміна знака також відбудеться вже після опівночі за Києвом. В астрологічній традиції її пов'язують із переходом до більш практичного способу дії, увагою до деталей і робочої організації.

*Усі години наведено за київським часом. Аспекти та переходи планет описують астрологічну символіку, а не гарантовані події.

🌙 Місяць 25 листопада

Місяць перебуватиме у Близнюках протягом усього дня. Після повні 24 листопада о 16:53 за київським часом розпочався період спадного Місяця. 25 листопада його освітленість залишатиметься дуже високою – близько 99%, але видима частина диска поступово зменшуватиметься.

Спадний Місяць у Близнюках в астрологічній традиції пов'язують із переосмисленням інформації, завершенням розмов і переглядом домовленостей. Це слушний час, щоб упорядкувати записи, повернутися до незавершених листувань, уточнити деталі та відмовитися від зайвих інформаційних подразників.

Наступний молодик відбудеться 9 грудня 2026 року. До нього Місяць проходитиме спадні фази.

⚡ Енергія дня

Енергетика середи поєднуватиме потребу в осмисленні подій із прагненням до змін. Після емоційної кульмінації повні може з'явитися бажання розкласти все по поличках і визначити подальші кроки. Гармонійний аспект Сонця з Плутоном допоможе зосередитися на суті, а наближення опозиції з Ураном вимагатиме гнучкості. Не варто плутати готовність змінюватися з необхідністю діяти різко.

Головний акцент: аналіз інформації, переговори та перегляд домовленостей.

аналіз інформації, переговори та перегляд домовленостей. Можливий виклик: несподівані зміни планів і небажання приймати обмеження.

несподівані зміни планів і небажання приймати обмеження. Найкраща стратегія: зберігати гнучкість, перевіряти деталі та не ухвалювати рішень під впливом миттєвих емоцій.

📋 Шпаргалка дня для всіх знаків зодіаку

Знак зодіаку Головний орієнтир ♈ Овен Перевіряти інформацію та не поспішати з висновками. ♉ Телець Упорядкувати фінансові питання й особисті пріоритети. ♊ Близнюки Знайти баланс між власними бажаннями та партнерством. ♋ Рак Завершити поточні справи й не перевантажувати себе. ♌ Лев Використати творчі ідеї для спільних цілей. ♍ Діва Знайти практичне рішення професійного питання. ♎ Терези Переглянути плани навчання та подорожей. ♏ Скорпіон Уточнити фінансові зобов'язання та домовленості. ♐ Стрілець Уважно поставитися до партнерських рішень. ♑ Козоріг Навести лад у робочих процесах і графіку. ♒ Водолій Не відкладати творчі задуми та важливі розмови. ♓ Риби Зосередитися на сімейних питаннях і внутрішній рівновазі.

Гороскоп на 25 листопада 2026 року для всіх знаків зодіаку

♈ Овен (21 березня – 19 квітня)

Овнам варто уважно поставитися до новин, повідомлень і пропозицій, які надходитимуть протягом дня. Місяць у Близнюках посилює символічний акцент на спілкуванні, коротких поїздках, документах і навчанні. Можлива розмова, яка допоможе розібратися в ситуації, що раніше здавалася заплутаною. Однак не поспішайте відповідати на кожне запитання відразу: додаткові подробиці можуть виявитися важливішими за перше враження.

У професійних справах корисно зосередитися на переговорах і пошуку практичних рішень. У другій половині дня може з'явитися бажання змінити звичний порядок роботи, але краще спочатку оцінити наслідки. У стосунках не варто загострювати суперечки через дрібниці. Спокійне пояснення власної позиції допоможе досягти більшого, ніж категоричні вимоги.

💼 Робота: перевіряйте інформацію, уточнюйте строки й уважно читайте документи. Вдалий час для обговорення ідей.

💰 Фінанси: контролюйте витрати на транспорт, зв'язок і невеликі покупки. Не поспішайте погоджуватися на сумнівні пропозиції.

❤️ Кохання: відверта розмова допоможе зняти напругу. Самотнім Овнам варто не робити висновків про нове знайомство за першими словами.

😎 Настрій: допитливий і діяльний, але можливе роздратування через затримки.

💡 Порада дня: не поспішайте відповідати, якщо ще не маєте всієї потрібної інформації.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: знайти потрібні аргументи для переговорів і прояснити питання, яке раніше залишалося невизначеним.

♉ Телець (20 квітня – 20 травня)

Тельцям варто приділити увагу фінансовим питанням і власним ресурсам. Після повні можуть стати очевидними результати попередніх витрат, домовленостей або рішень щодо заробітку. Це слушний момент, щоб переглянути бюджет, оцінити регулярні платежі й визначити, які витрати можна скоротити. Не варто піддаватися спокусі придбати щось лише для того, щоб компенсувати втому чи невдоволення.

У професійній сфері корисно спиратися на конкретні цифри та факти. Якщо доведеться обговорювати оплату або умови співпраці, не залишайте важливих деталей без уточнення. В особистому житті краще уникати впертості: близькі можуть мати інше бачення спільних планів. Увечері варто дати собі час на відпочинок і не повертатися до робочих питань без нагальної потреби.

💼 Робота: зосередьтеся на результатах, розрахунках і конкретних умовах співпраці.

💰 Фінанси: сприятливий час для планування бюджету та перегляду регулярних витрат. Уникайте необдуманих покупок.

❤️ Кохання: обговоріть із партнером спільні потреби без взаємних претензій. Самотнім Тельцям не варто поспішати з оцінкою нової людини.

😎 Настрій: практичний, але зміни в планах можуть викликати невдоволення.

💡 Порада дня: шукайте не лише фінансову вигоду, а й довгострокову користь від своїх рішень.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: упорядкувати витрати та визначити, які фінансові рішення потребують перегляду.

♊ Близнюки (21 травня – 20 червня)

Місяць залишатиметься у вашому знаку, тому Близнюки можуть відчувати підвищену потребу в спілкуванні, нових враженнях і самовираженні. Після повні напередодні з'явиться можливість спокійніше оцінити власні бажання та результати останніх рішень. Деякі розмови можуть отримати продовження, а раніше незрозумілі ситуації – нове пояснення. Водночас не варто намагатися охопити всі справи одночасно.

Сонце в опозиційному до вашого знака Стрільці привертатиме увагу до партнерства. У роботі це може означати необхідність узгодити позиції з колегами або діловими партнерами. В особистому житті важливо не вимагати від близьких негайної згоди з вашими планами. Наприкінці дня можливі несподівані новини або зміни, тому залиште простір для коригування графіка.

💼 Робота: використовуйте комунікаційні навички, презентуйте ідеї та уточнюйте умови співпраці.

💰 Фінанси: не витрачайте гроші на спонтанні забаганки. Перед новими зобов'язаннями оцініть власні можливості.

❤️ Кохання: партнерство потребуватиме чесності й готовності слухати. Самотнім Близнюкам може запам'ятатися цікава розмова або нове знайомство.

😎 Настрій: рухливий і допитливий, із бажанням швидко реагувати на все, що відбувається.

💡 Порада дня: не плутайте кількість контактів із якістю спілкування.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: чітко сформулювати власну позицію та знайти спільну мову з людиною, від якої залежить важливе рішення.

♋ Рак (21 червня – 22 липня)

Ракам варто трохи зменшити темп і приділити увагу справам, які зазвичай залишаються поза увагою. Місяць у Близнюках активізує теми внутрішнього стану, завершення незакінчених процесів і потреби в особистому просторі. Можуть повернутися думки про ситуацію, яку ви нещодавно пережили, або з'явитися бажання остаточно розставити крапки в певному питанні. Не вимагайте від себе миттєвих відповідей.

У роботі краще завершувати поточні завдання, а не починати кілька нових напрямів. Якщо плани зміняться, спробуйте сприйняти це як можливість переглянути навантаження. У стосунках важливо не замикатися в собі: близькі не завжди можуть здогадатися, що саме вас турбує. Спокійна розмова допоможе уникнути зайвих припущень і непорозумінь.

💼 Робота: завершуйте розпочате, перевіряйте деталі й не беріть на себе додаткові обов'язки без потреби.

💰 Фінанси: зверніть увагу на регулярні платежі та витрати, які можна було б оптимізувати.

❤️ Кохання: не приховуйте почуттів за мовчанням. Партнерові важливо розуміти, що вас турбує.

😎 Настрій: мінливий; потреба в тиші може чергуватися з бажанням поговорити з близькими.

💡 Порада дня: залиште час для себе й не намагайтеся вирішити чужі проблеми замість їхніх власників.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: завершити відкладену справу та звільнити час для відпочинку й відновлення сил.

♌ Лев (23 липня – 22 серпня)

Левам день може принести важливі новини або продовження розмов, пов'язаних із друзями, колективом і спільними проєктами. Місяць у Близнюках сприяє обміну ідеями, пошуку однодумців і перегляду планів на майбутнє. Можливо, ви зрозумієте, що певна мета потребує іншого підходу або додаткової підтримки. Не варто відмовлятися від задуму лише тому, що його реалізація виявилася складнішою, ніж очікувалося.

Марс і Юпітер у вашому знаку додають упевненості, але наприкінці доби важливо уникати надмірної категоричності. Опозиція Сонця з Ураном може загострити прагнення діяти незалежно та не зважати на чужі зауваження. У професійних і особистих питаннях краще залишатися відкритими до аргументованої критики. Спільні рішення принесуть більше користі, якщо кожен матиме можливість висловитися.

💼 Робота: обговорюйте перспективи командних проєктів і пропонуйте нестандартні рішення. Не ігноруйте думку колег.

💰 Фінанси: контролюйте витрати на дозвілля та спільні заходи. Не витрачайте кошти заради враження на інших.

❤️ Кохання: партнерові потрібні увага й рівноправність. Самотнім Левам варто частіше спілкуватися з людьми зі спільними інтересами.

😎 Настрій: енергійний і товариський, але можливе нетерпіння до чужих заперечень.

💡 Порада дня: не сприймайте іншу думку як особистий виклик – іноді вона допомагає побачити слабкі місця плану.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: зацікавити однодумців власною ідеєю та домовитися про спільні наступні кроки.

♍ Діва (23 серпня – 22 вересня)

Для Дів середа може стати важливою у професійному плані. Після повні попереднього дня стане легше оцінити результати роботи, побачити сильні та слабкі місця обраної стратегії й визначити, що варто змінити. Можливе обговорення нових обов'язків, завершення певного етапу або уточнення подальших цілей. Не поспішайте брати на себе додаткове навантаження, поки не з'ясуєте всі умови.

Наприкінці доби Марс перейде до вашого знака, що в астрологічній традиції пов'язують із посиленням практичної активності та прагненням навести лад у справах. Однак точний перехід відбудеться вже після опівночі. Поки що краще підготуватися до майбутніх завдань, упорядкувати графік і визначити пріоритети. В особистому житті не варто оцінювати близьких лише за тим, наскільки швидко вони виконують ваші прохання.

💼 Робота: підбийте підсумки, перевірте результати та визначте, які процеси потребують удосконалення.

💰 Фінанси: плануйте витрати на роботу й повсякденні потреби. Не погоджуйтеся на нечіткі фінансові умови.

❤️ Кохання: уникайте надмірної критики. Підтримка й уважність будуть важливішими за перелік недоліків.

😎 Настрій: зосереджений і діловий, із бажанням швидше навести лад у всьому.

💡 Порада дня: не вимагайте від себе та інших ідеального результату з першої спроби.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: знайти практичний спосіб поліпшити робочий процес і скласти чіткий план подальших дій.

♎ Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Терезам варто звернути увагу на навчання, професійний розвиток і можливості розширити звичне коло інтересів. Місяць у Близнюках підтримує символічну тему нових знань, обміну досвідом і пошуку відповідей. Можлива цікава пропозиція або розмова, яка допоможе побачити перспективу, про яку ви раніше не замислювалися. Водночас не варто погоджуватися на все лише через привабливість новизни.

Венера у вашому знаку сприяє дипломатичному спілкуванню та пошуку компромісів. Це може бути корисним у переговорах і партнерських питаннях. Однак наприкінці дня опозиція Сонця з Ураном може загострити потребу в незалежності та змусити переглянути певні домовленості. Не ухвалюйте різких рішень у відповідь на несподівану реакцію іншої людини. Спочатку з'ясуйте, що саме змінилося.

💼 Робота: обговорюйте нові професійні напрями, навчання та співпрацю. Уточнюйте умови перед остаточною згодою.

💰 Фінанси: оцініть витрати на освіту, поїздки й розвиток. Перевіряйте повну вартість послуг.

❤️ Кохання: спільні інтереси та відвертість допоможуть зміцнити стосунки. Самотнім Терезам варто бути відкритими до знайомств.

😎 Настрій: товариський і допитливий, хоча несподівані зміни можуть порушити внутрішню рівновагу.

💡 Порада дня: не намагайтеся зберегти гармонію ціною власних переконань.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: знайти корисну інформацію або домовитися про можливість, яка розширить професійні чи особисті перспективи.

♏ Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіонам варто зосередитися на спільних фінансах, зобов'язаннях і питаннях довіри. Після повні можуть стати очевидними деталі, які раніше залишалися поза увагою: умови домовленостей, розподіл витрат або справжні мотиви учасників спільної справи. Якщо певне питання давно потребує розмови, не уникайте її, але не намагайтеся домогтися відповіді тиском.

Сонце в гармонійному аспекті до Плутона може символічно підтримати глибокий аналіз і пошук виходу зі складної ситуації. У професійній сфері корисно перевірити документи, фінансові розрахунки та зобов'язання перед партнерами. В особистому житті важливо не підміняти довіру контролем. Спокійна розмова допоможе краще зрозуміти позицію близької людини та уникнути зайвої напруги.

💼 Робота: уважно перевіряйте договори, спільні проєкти та фінансові умови співпраці.

💰 Фінанси: приділіть увагу боргам, кредитам, податкам і спільному бюджету. Не ухвалюйте ризикованих рішень.

❤️ Кохання: чесність допоможе зміцнити близькість. Не робіть висновків без пояснень партнера.

😎 Настрій: зосереджений і проникливий; бажання контролювати ситуацію може посилюватися.

💡 Порада дня: використовуйте спостережливість для пошуку рішень, а не для пошуку приводів підозрювати інших.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: виявити важливу деталь у фінансовій домовленості та визначити, які умови потрібно уточнити.

♐ Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільцям доведеться приділити більше уваги партнерству та спільним рішенням. Сонце перебуває у вашому знаку, а Місяць у Близнюках розташований навпроти нього, тому астрологічний акцент дня припадає на баланс між особистими планами й очікуваннями інших людей. Може завершитися важлива розмова або стати зрозумілішими умови співпраці. Не варто наполягати лише на власному сценарії – інша сторона також має аргументи, які заслуговують на увагу.

Гармонійний аспект Сонця з Плутоном допоможе зосередитися на суті домовленостей і побачити перспективу там, де раніше були сумніви. Водночас наближення опозиції з Ураном може принести несподівану зміну планів. У професійних питаннях залишайте запас часу, а в особистому житті не реагуйте різко на бажання партнера діяти самостійно. Гнучкість допоможе зберегти важливі зв'язки.

💼 Робота: приділіть увагу переговорам, контрактам і партнерським домовленостям. Чітко визначайте обов'язки кожної сторони.

💰 Фінанси: спільні витрати потребуватимуть прозорості. Не погоджуйтеся на умови, яких не розумієте.

❤️ Кохання: обговоріть із партнером спільні очікування. Самотнім Стрільцям варто звернути увагу на знайомства, що починаються з цікавої розмови.

😎 Настрій: упевнений, але можливе нетерпіння, якщо інші не поділятимуть вашого темпу.

💡 Порада дня: шукайте рішення, яке не змушує жодну зі сторін відмовлятися від важливих потреб.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: прояснити умови партнерства та визначити, на які домовленості можна спиратися надалі.

♑ Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Козорогам варто приділити увагу робочому графіку, повсякденним обов'язкам і питанням організації. Місяць у Близнюках може зробити день насиченим повідомленнями, уточненнями та дрібними завданнями, які відволікатимуть від головного. Після повні корисно оцінити, які процеси справді потребують вашої участі, а що можна делегувати або перенести. Не намагайтеся довести власну ефективність кількістю виконаних справ.

У професійній сфері краще спиратися на чіткий план і не залишати невирішених деталей. Наприкінці дня опозиція Сонця з Ураном може символічно підштовхнути до перегляду звичних підходів або робочих домовленостей. Не варто відкидати зміни лише тому, що вони порушують усталений порядок. В особистому житті знайдіть час для близьких – навіть коротка розмова допоможе зберегти взаєморозуміння.

💼 Робота: систематизуйте завдання, перевірте строки та визначте, що потрібно завершити насамперед.

💰 Фінанси: перегляньте регулярні платежі й витрати на повсякденні потреби. Уникайте необов'язкових покупок.

❤️ Кохання: не обмежуйте спілкування лише побутовими питаннями. Близьким потрібна ваша емоційна увага.

😎 Настрій: діловий і зібраний, але несподівані зміни можуть порушувати звичний ритм.

💡 Порада дня: залиште запас часу на непередбачені обставини й не намагайтеся контролювати кожну дрібницю.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: упорядкувати робочий графік і знайти спосіб виконувати повсякденні завдання ефективніше.

♒ Водолій (20 січня – 18 лютого)

Водоліям день може принести цікаві ідеї, творчі задуми та бажання повернутися до занять, які дарують натхнення. Місяць у Близнюках підтримує символічну тему самовираження, романтики й інтелектуального обміну. Можлива розмова, яка підштовхне до нового проєкту або допоможе знайти нестандартний вихід із ситуації. Не варто відкладати перспективну думку лише тому, що вона відрізняється від звичного підходу.

Водночас наприкінці дня опозиція Сонця з Ураном, вашим традиційним управителем у сучасній астрологічній традиції, може посилити потребу в незалежності та змінах. У професійних питаннях важливо не руйнувати домовленості без попереднього обговорення. В особистому житті краще прямо говорити про власні потреби, а не очікувати, що інші самостійно здогадаються про них. Творчість буде продуктивнішою, якщо матиме зрозумілий напрям.

💼 Робота: пропонуйте нестандартні рішення, презентуйте ідеї та шукайте можливості для творчої співпраці.

💰 Фінанси: контролюйте витрати на хобі, розваги й спонтанні покупки. Не ризикуйте заради швидкого результату.

❤️ Кохання: щирість і повага до особистого простору допоможуть уникнути напруги. Самотнім Водоліям варто не відмовлятися від цікавих знайомств.

😎 Настрій: натхненний і незалежний, із бажанням вийти за межі звичного.

💡 Порада дня: не плутайте свободу вибору з необхідністю діяти всупереч усім.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: знайти оригінальне рішення творчого завдання та зацікавити ним інших людей.

♓ Риби (19 лютого – 20 березня)

Для Риб важливими стануть домашні справи, сімейні питання та відчуття внутрішньої опори. Місяць у Близнюках акцентуватиме увагу на побуті, спілкуванні з рідними й необхідності узгодити різні погляди на спільні справи. Можлива розмова про плани, які давно потребували конкретики. Не варто уникати обговорення лише через страх непорозуміння – спокійне пояснення допоможе з'ясувати позиції.

У професійній сфері краще не дозволяти особистим турботам повністю відволікати від важливих завдань, але й не ігнорувати власну втому. Наприкінці дня можливі несподівані зміни графіка або новини, що потребуватимуть гнучкості. В особистому житті важливо розподіляти відповідальність і не брати на себе всі сімейні обов'язки. Вечір підійде для відпочинку та спілкування з людьми, поруч із якими ви почуваєтеся спокійно.

💼 Робота: визначте пріоритети й не дозволяйте дрібним справам відволікати від основних завдань.

💰 Фінанси: перегляньте витрати на дім і сім'ю. Великі покупки краще обговорити з тими, кого вони стосуються.

❤️ Кохання: турбота й уважність допоможуть зміцнити стосунки. Не приховуйте власних потреб і не очікуйте, що партнер їх вгадає.

😎 Настрій: чутливий, із потребою в комфорті та передбачуваності.

💡 Порада дня: не беріть на себе всю відповідальність за добробут інших – дозвольте близьким також долучитися.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: домовитися з рідними про важливе домашнє питання та впорядкувати особистий простір.

🌟 Головна порада дня для всіх знаків зодіаку

25 листопада варто поєднувати уважність до деталей із готовністю змінювати плани, якщо цього вимагатимуть обставини. Після повні можна спокійніше оцінити результати попередніх рішень, а гармонійний аспект Сонця з Плутоном сприятиме зосередженню на справді важливому.

Водночас наближення опозиції Сонця з Ураном нагадує: несподіванки не завжди означають проблему. Перевіряйте інформацію, не поспішайте з висновками та залишайте простір для діалогу.

*Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.