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    Жизнь

    Девушка рыжего из «Иванушек» оказалась на 30 лет моложе певца

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    Солист группы &laquo;Иванушки International&raquo; Андрей Григорьев-Аполлонов - Девушка рыжего из «Иванушек» оказалась на 30 лет моложе певца
    Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов
    instagram.com/apollonov_ag/

    Девушке в районе 19-20 лет

    Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов, который накануне отметил свое 50-летие, стал встречаться с девушкой на 30 лет моложе себя. Об этом бывшая жена певца Мария сообщила в документальном фильме на Муз-тв. 

    «Девушка очень молодая. Ей в районе 19-20 лет. И это говорит о его хорошей физической форме», — отметил продюсер коллектива Игорь Матвиенко. Как пишет издание, самоизоляцию артист провел в Сочи в компании новой возлюбленной.

    Григорьев-Аполлонов даже признался в зависти своему товарищу и заявил, что хочет подобной судьбы. «Я вчера летел из Сочи с другом, который в 50 лет развелся после 30 лет брака, женился на юной прекрасной девушке, дочке два года. (...) Мы же мужчины. Седина в бороду — бес в ребро», — сказал артист.

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