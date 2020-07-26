Настя Каменских продемонстрировала роскошную фигуру в облегающем платье



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Певица Настя Каменских

Для съемки Настя выбрала достаточно скромный и в то же время эффектный наряд

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменских в который раз показала, что находится в прекрасной форме. Артистка приняла участие в съемках праздничного концерта канала «Украина» ко Дню Независимости, который выйдет в эфире 24 августа.

Певица выступила на стеклянном мосту, откуда открывается роскошный вид на Левый берег Киева.

«Я родилась в Киеве и безумно люблю родной город, но таким красивым увидела его впервые – все никак не хватало времени приехать сюда и прогуляться по мосту. А тут съемка в таком красивом месте. В который раз убеждаюсь, что мы живем в невероятной стране! Сам номер получился очень трогательным, а потрясающие виды Киева наполнили его особенной праздничной атмосферой. Все подробности раскрыть не могу, но уверенна, вам понравится», – прокомментировала NK Настя Каменских.

Для съемки Настя выбрала достаточно скромный и в то же время эффектный наряд – белое силуэтное платье, которое повторяет изгибы ее соблазнительной фигуры. В качестве аксессуаров – пояс в тон платью, серьги с жемчугом и массивное украшение для волос из настоящих цветов. Высокая прическа в виде объемного пучка подчеркивает нежный образ Насти.

Напомним, несколько дней назад Верка Сердючка устроила жаркие танцы на Крещатике.