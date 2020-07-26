  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Настя Каменских продемонстрировала роскошную фигуру в облегающем платье

    • Розсилка
    Певица Настя Каменских - Настя Каменских продемонстрировала роскошную фигуру в облегающем платье
    Певица Настя Каменских

    Для съемки Настя выбрала достаточно скромный и в то же время эффектный наряд

    Секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменских в который раз показала, что находится в прекрасной форме. Артистка приняла участие в съемках праздничного концерта канала «Украина» ко Дню Независимости, который выйдет в эфире 24 августа.

    Певица выступила на стеклянном мосту, откуда открывается роскошный вид на Левый берег Киева.

    «Я родилась в Киеве и безумно люблю родной город, но таким красивым увидела его впервые – все никак не хватало времени приехать сюда и прогуляться по мосту. А тут съемка в таком красивом месте. В который раз убеждаюсь, что мы живем в невероятной стране! Сам номер получился очень трогательным, а потрясающие виды Киева наполнили его особенной праздничной атмосферой. Все подробности раскрыть не могу, но уверенна, вам понравится», – прокомментировала NK Настя Каменских.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Настя Каменских продемонстрировала роскошную фигуру в облегающем платье
    Настя Каменских продемонстрировала роскошную фигуру в облегающем платье
    Настя Каменских продемонстрировала роскошную фигуру в облегающем платье

    Для съемки Настя выбрала достаточно скромный и в то же время эффектный наряд – белое силуэтное платье, которое повторяет изгибы ее соблазнительной фигуры. В качестве аксессуаров – пояс в тон платью, серьги с жемчугом и массивное украшение для волос из настоящих цветов. Высокая прическа в виде объемного пучка подчеркивает нежный образ Насти.

    Напомним, несколько дней назад Верка Сердючка устроила жаркие танцы на Крещатике.

     Читайте также: Фото странных вещей, досказывающих, что в интернете можно найти что угодно
    знаменитости Настя Каменских самые сексуальные певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ