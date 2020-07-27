  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Звезда «Унесенных ветром» умерла в возрасте 104 лет. Вспомнинаем, как она выглядела в молодости

    • Розсилка
    Звезда «Унесенных ветром» умерла в возрасте 104 лет. Вспомнинаем, как она выглядела в молодости

    Звезда голливудских фильмов родилась в 1916 году

    Британско-американская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни. Она исполнила роль Мелани Гамильтон Уилкс, жены персонажа, в которого была влюблена главная героиня Скарлетт О'Хара в фильме «Унесенные ветром», сообщает The Hollywood Reporter.

    Актриса скончалась от естественных причин в своем доме в Париже, где жила последние 60 лет. Де Хэвилленд была последней из ныне живущих звезд, исполнивших роль в знаменитой картине 1939 года.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Звезда «Унесенных ветром» умерла в возрасте 104 лет. Вспомнинаем, как она выглядела в молодости
    Звезда «Унесенных ветром» умерла в возрасте 104 лет. Вспомнинаем, как она выглядела в молодости
    Звезда «Унесенных ветром» умерла в возрасте 104 лет. Вспомнинаем, как она выглядела в молодости
    Звезда «Унесенных ветром» умерла в возрасте 104 лет. Вспомнинаем, как она выглядела в молодости
    Звезда «Унесенных ветром» умерла в возрасте 104 лет. Вспомнинаем, как она выглядела в молодости
    Звезда «Унесенных ветром» умерла в возрасте 104 лет. Вспомнинаем, как она выглядела в молодости
    Звезда «Унесенных ветром» умерла в возрасте 104 лет. Вспомнинаем, как она выглядела в молодости

    Звезда голливудских фильмов родилась в 1916 году. Она была одной из самых востребованных актрис в эпоху Золотого века Голливуда. За роль в ленте «Унесенные ветром», которая стала одним из первых полностью цветных фильмов и завоевала восемь «Оскаров», она получила первую номинацию на статуэтку. Впоследствии она завоевала престижную награду за роли в фильмах «Каждому свое» и «Наследница».

    Кроме того, де Хэвилленд известна ролями в картинах «Одиссея капитана Блада» (1935), «Атака легкой кавалерии» (1936), «Приключения Робин Гуда» (1938), «Тише, тише, милая Шарлотта» (1964) и многих других.

     Читайте также: Котоптицы: забавные кошки, которые используют деревья в качестве спальных мест (фото)
    знаменитости актриса умер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ